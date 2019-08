Nachwuchswettbewerb: Die besten "Innovatoren unter 35" stehen fest

Von einem Raketentriebwerk aus dem 3D-Drucker, über die erste Hochschule fürs Programmieren in Deutschland bis hin zu einer Software für Quantencomputer: Die in diesem Jahr gekürten Preisträger im Wettbewerb "Innovatoren unter 35" decken mit ihren Ideen eine große Bandbreite ab. Das Innovationsmagazin Technology Review lobte die Auszeichnung in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal aus.

Ursprünglich hatte den Nachwuchswettbewerb die US-amerikanische MIT Technology Review ins Leben gerufen. Er gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen für junge Innovatoren. Schon Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Daniel Ek von Spotify wurden damit ausgezeichnet. Unter den deutschen Preisträgern waren bisher unter anderem Daniel Wiegand, Gründer des Elektrotaxi-Anbieters Lilium; Andreas Kunze vom Internet der Dinge-Startup Konux; oder Svenja Hinderer, die eine mitwachsende Herzklappe entwickelte.



Die diesjährigen Gewinner:

Die Preisverleihung findet am 6. September ab 17.30 Uhr im Rahmen der StartupNight in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom statt. Dort wird auch der "Innovator of the Year" und der "Social Innovator of the Year" bekannt gegeben. Für alle Angemeldeten ist die Teilnahme kostenfrei.

(jle)