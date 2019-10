Net.Law.S 2019: Interdisziplinärer Austausch zu KI in Nürnberg

Künstliche Intelligenz (KI), Rechtskonformität und ethische Richtlinien: Wie steht das miteinander in Verbindung? Diese und weitere Fragen zur Digitalisierung der Wirtschaft werden die Treiber der digitalen Transformation auf der Net.Law.S am 5. und 6. November 2019 diskutieren. Dabei geht es vor allem um KI im Spannungsfeld von Recht und Gesellschaft.



Die Bandbreite an Vorträgen deckt alle relevanten Themen ab: Digitale Ethik, rechtliche Herausforderungen sowohl bei Daten als auch bei Künstlicher Intelligenz sowie Arbeiten in Zeiten der digitalen Transformation, Best Practice und Erfolgsfaktoren. Als wichtige Austauschplattform bringt die Net.Law.S Geschäftsführer, Manager, Digital Evangelists, Data Scientists, Entwickler und Ingenieure mit Juristen, Unternehmensanwälten, Soziologen, Philosophen und Vertretern aus Innovations- und Changemanagement für den interdisziplinären Dialog zusammen.

Nicolas Maekeler, Syndikusanwalt der Heise Medien GmbH & Co. KG, tritt bei der Net.Law.S als Moderator auf. Er ist als niedergelassener Jurist vorrangig in Bereichen des IT- und Internetrechts tätig.