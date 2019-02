Netflix: Aus für Jessica Jones und den Punisher

Netflix beendet nach "Daredevil", "Luke Cage", "Iron Fist" und "The Defenders" nun auch die verbliebenen Marvel-Serien "The Punisher" und "Jessica Jones". "The Punisher", dessen zweite Staffel der Streamingdienst im Januar veröffentlicht hatte, wird nicht fortgesetzt, bestätigte Netflix am Montag gegenüber dem Branchendienst Deadline Hollywood. Auch "Jessica Jones" wird demnach nach der dritten Staffel eingestellt, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll.

Damit endet die Zusammenarbeit von Marvel und Netflix nach über fünf Jahren. Überraschend kommt das Aus nicht: Marvel-Mutter Disney plant einen eigenen Streamingdienst und will dort neue Geschichten aus Marvels Universum und der Star-Wars-Saga erzählen. Dabei könnten auch die aus den Netflix-Serien bekannten Figuren wieder eine Rolle spielen – soviel hat Marvel schon angedeutet. Ob dann auch die selben Schauspieler in den Kostümen stecken, bleibt offen.

Zukunft bei Disney?

Auch über mögliche Wiederaufnahmen der einen oder anderen Serie auf dem Streamingdienst Hulu wurde spekuliert. Mit der laufenden Übernahme von 20th Century Fox verleibt sich Disney nicht nur Hulu ein, sondern auch Rechte an weiteren Comicfiguren wie den X-Men und den Fantastic Four. Mit Hulu will Disney bereits vier Animationsserien aus dem Marvel-Universum produzieren, darunter "Howard the Duck".

Netflix und Marvel hatten 2013 ihre Zusammenarbeit beschlossen. Gleich vier Serien rund um die Figuren Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist sowie eine Staffel "The Defenders" sollten auf dem Streamingdienst laufen. 2015 hatte als erste Serie des Projekts "Daredevil" seine Premiere auf Netflix, die im vergangenen November nach drei Staffeln eingestellt wurde. "The Punisher" hatte zunächst nur einen Auftritt in "Daredevil" und bekam dann seine eigene Serie. (vbr)