Netflix-Dokus kostenlos auf YouTube

Der Streamingdienst Netflix bietet eine Auswahl seiner eigenproduzierten Dokumentationen aktuell kostenfrei und in voller Länge auf YouTube an. Ein kostenpflichtiges Abo ist für die "Educational Documentaries" nicht erforderlich. Die angebotenen 34 Teile der Serie können auf YouTube einzeln und in englischer Originalsprache wahlweise mit verschiedenen Untertiteln, darunter auch deutsch, abgerufen werden.

heise online daily Newsletter Keine News verpassen! Mit unserem täglichen Newsletter erhalten Sie jeden Morgen alle Nachrichten von heise online der vergangenen 24 Stunden. Newsletter jetzt abonnieren

Bildungsressourcen für Schüler

Bei den "Educational Documentaries" erlaubt Netflix seit einigen Jahren unter bestimmten Vorraussetzungen die "einmalige" Vorführung zu Bildungszwecken beispielsweise in Schulen, Universitäten, Community-Gruppen oder Buchclubs. Die Vorführungen müssen gemeinnützig sein und dürfen keinen kommerziellen Hintergrund haben, heißt es in der entsprechenden Mitteilung des Unternehmens, die auch als Lizenznachweis dienen soll.

Die Bereitstellung einer Auswahl der Dokumentationen auf dem YouTube-Kanal von Netflix US erfolgte auf Anfrage nach den Schulschließungen aufgrund der Corona-Krise, erklärt das Unternehmen in einem Blog-Beitrag, der auch eine vollständige Liste der Dokumentarfilme und -Serien enthält. Demnach stehen für jeden Titel auch weiter Bildungsressourcen zur Verfügung, die von Schülern und Lehrern während der Schulschließungen genutzt werden können und in der Videobeschreibung auf YouTube verlinkt sind.

Our Planet | From Deserts to Grasslands | FULL EPISODE | Netflix



(bme)