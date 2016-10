(Bild: dpa, Sebastian Kahnert)

Netflix erfreut Anleger mit starkem Abonnentenzustrom. Vor allem außerhalb der USA gewinnt Netflix neue Kunden. Die Aktie sprang nachbörslich fast 20 Prozent nach oben. Langfristig hat Netflix aber hohe Verbindlichkeiten.

Netflix hat im 3. Quartal bis Ende September erstmals mehr als zwei Milliarden US-Dollar Streaming-Einnahmen verzeichnet. In den drei Monaten konnte die Firma ihren Abonnentenstamm um 3,6 Millionen ausbauen, was mehr als 50 Prozent über der Vorhersage von 2,3 Millionen liegt. Auch Betriebs- und Reingewinn übertreffen die Prognose deutlich. Daher legte die Netflix-Aktie im nachbörslichen Handel um fast 19,66 Prozent zu.



Bild: CBS Die zusätzlichen Abonnenten gewinnt Netflix fast ausschließlich im Ausland. 3,2 der 3,6 Millionen Nettoneukunden wurden außerhalb der USA geworben. In den USA kamen immerhin 400.000 hinzu. Das Wachstum wird dort durch zwei Faktoren beschränkt: Langjährige Kunden werden durch Preiserhöhungen verschreckt und Netflix geht aggressiv gegen User vor, die aus dem Ausland auf das US-Angebot zuzugreifen versuchen.

83 Millionen Abonnenten

Insgesamt hatte Netflix zum Quartalsende 83 Millionen zahlende Abonnenten, davon 37 Millionen außerhalb der USA. Ein Jahr davor waren es insgesamt 66 Millionen, davon 24 Millionen außerhalb der USA, gewesen. Entsprechend sind die Streamingumsätze im Jahresabstand von 1,6 Milliarden auf 2,2 Milliarden Dollar angeschwollen.

In den USA kommen noch 4,2 Millionen zahlende DVD-Mieter dazu. Sie brachten zwar nur noch 132 Millionen Dollar ein, doch weist dieser alte, schrumpfende Geschäftszweig eine staatliche Marge von 52 Prozent auf. Bei Streamingkunden betrug die Marge 36 Prozent (USA) beziehungsweise minus acht Prozent (Ausland).

Gewinn höher als erwartet, doch Kasse leert sich



Netflix weist einen Quartalsbetriebsgewinn von 106 Millionen US-Dollar aus. Das Management hatte ursprünglich nur 64 MiIlionen erwartet. Der Reingewinn beläuft sich auf 52 Millionen Dollar, 30 Millionen über der Vorhersage. Super, könnte man meinen, bis man sich den Cash Flow ansieht: Der Operative Cash Flow ist 462 Millionen Dollar negativ.

Durch den Verkauf von Wertpapieren und Steuereffekte konnte der Geldabfluss auf 422 Millionen Dollar reduziert werden. Doch das sind immer noch 4,6 Millionen Dollar pro Tag. Die Barreserve ist per 30. September unter die symbolische Milliarde Dollar gesunken. Daher muss Netflix in den kommenden Wochen neue Schulden machen.

Wie sich die Unternehmenskasse trotz Reingewinns leert, ist schnell erklärt: Netflix gibt erhebliche Summen für die gestreamten Inhalte aus. Eigenproduktionen und Lizenzen für Fremdproduktionen kosten viel Geld. Weil die Eigenproduktionen und Lizenzen über längere Zeit von Wert sein sollen, fließen diese Ausgaben nur zu einem Bruchteil in die Gewinn- und Verlustrechnung des Quartals ein. Die Kasse wird aber natürlich sofort belastet.

14 Milliarden kommen sicher noch

So ergibt sich ein negativer Cashflow, der um eine Größenordnung über dem Reingewinn liegt. Darin noch gar nicht berücksichtigt sind langfristige Verpflichtungen von 14,4 Milliarden Dollar. So viel Geld muss Netflix in Zukunft jedenfalls für Streamingrechte ausgeben, auch wenn es keine neuen Verträge mehr abschließen sollte.

Dieser Betrag ist in den drei Monaten um 1,2 Milliarden Dollar gewachsen. Angesichts dieser Verbindlichkeiten und eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von über 300 ist der Optimismus der Anleger beneidenswert. [/Update] (ds)