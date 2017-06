Nicht nur Intels Core-i-7000-Prozessoren, sondern auch billigere "Apollo-Lake"-Chips wie der Celeron N3450 zeigen Netflix-Videos unter Windows 10 in Ultra-HD-Auflösung – via HDMI 2.0.

Video-Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video liefern die höchste Auflösung vor allem an integrierte Apps moderner Smart-TVs sowie an Zusatzgeräte wie Fire TV oder Settop-Boxen. Doch Netflix schickt Ultra-HD-Auflösung auch an manche Windows-10-PCs mit HDMI-2.0-Buchsen und HDCP 2.2.

Das klappt nicht bloß mit den teuren Intel-Prozessoren der siebten Core-i-Generation Kaby Lake, sondern auch mit deutlich billigeren Systems-on-Chip aus der Familie Apollo Lake, etwa mit Celeron N3450 und Celeron J3455. Diese enthalten auch Decoder für HEVC-/H.265-Videos.

Die erwähnten Celerons stecken in den Mini-PC-Barebones Intel NUC6CAYH und Zotac ZBox CI327 nano; letztere kommt ohne Lüfter aus. HDMI-2.0-Wandlerchips mit HDCP 2.2 sind in beiden Barebones eingebaut. Zusätzlich benötigen sie noch RAM, eine SSD oder Festplatte sowie Windows 10 als Betriebssystem. Dann ist es möglich, Netflix in 4K entweder im Microsoft-Browser Edge oder in der Netflix-App aus dem Windows Store zu schauen. Auf HDR muss man dabei aber verzichten.

Lesen Sie weiter auf c't.de sowie in der kommenden c't 13/17:

(ciw)