Netflix sichert sich Streaming-Rechte an "Seinfeld"

Netflix hat sich die weltweiten Streamingrechte an der Sitcom "Seinfeld" gesichert und will diese ab 2021 erstmals in 4K-Auflösung ausstrahlen. Nachdem der Streaming-Anbieter erst kürzlich die Rechte an "Friends" und "The Office" – seinen beiden erfolgreichsten US-Shows – an direkte Rivalen verloren hatte, sichert sich der Konzern damit einen Serien-Klassiker. Der Netflix-Chef Ted Sarandos zeigte sich dann auch begeistert von dem Deal: "Seinfeld ist die TV-Comedy, an der alle TV-Comedy gemessen wird", sagte er der Los Angeles Times. Sie sei genauso zeitgemäß und lustig wie eh und je. Netflix könne es kaum erwarten, Jerry, Elaine, George und Kramer in ihrer neuen Heimat willkommen zu heißen.

Die Ankündigung von Netflix ist vor allem im Hinblick auf den erwarteten Wettkampf im Streaming-Markt von Bedeutung. Nach den Erfolgen des Pioniers haben die großen US-Medienkonzerne vor, eigene Angebote aus dem Boden zu stampfen oder auszubauen, um ihre Inhalte selbst anbieten zu können. An Netflix dürften viele dann nicht mehr lizenziert werden. So will WarnerMedia eine eigene Streaming-Plattform eröffnen und versammelt vor allem die bekannten HBO-Inhalte sowie "Friends". Disney wiederum setzt auf einen Kampfpreis und die Bündelung der eigenen Inhalte (darunter etwa die Marvel-Filme) mit dem Streaming-Dienst Hulu und ESPN+. Viacom und CBS (Star Trek) haben ebenfalls einen eigenen Dienst angekündigt, genauso wie die Comcast-Tochter NBCUniversal, die unter anderem mit "The Office" wirbt. Auch Apple will am 1. November mit seinem Streamingdienst Apple TV+ an den Start gehen.

