(Bild: Pavillion Hannover)

Hey, Gutmenschen, hey, Trolle – falls ihr euch mal nicht in einem Internetforum an die Gurgel gehen, sondern direkt über sprachliche Gewalt, Rassismus, Feminismus, Politik, Lügenpresse und dieses Neuland streiten wollt, dann kommt am 29.11. nach Hannover!

"Lügenpresse! Du *%&!? Kuh!"

Im Internet kann der Umgangston schon einmal rauer sein. Mit Sarkasmus gespickte Posts, mit schwarzem Humor durchtränkte Memes – das ist nichts Neues im Netz. Allerdings wird der Umgangston mittlerweile als rüde beschrieben. Häme, Zorn und Hass triefen aus einigen Kommentaren und Beiträgen. Auf politische, feministische und antirassistische Äußerungen folgen schnell hasserfüllte Parolen. Nachrichten und Artikel im Netz werden schnell mit Schaum vor dem Mund kommentiert und weitergeleitet, menschenverachtende und hetzerische Anmerkungen scheinen überhand zu nehmen.

Es stellt sich die Frage, ob am Ende gar nicht die Überwachungssysteme der Staaten, sondern die hasserfüllten NutzerInnen selbst die größte Bedrohung für die Meiungsfreiheit darstellen – zuerst im Netz, dann auf der Straße.

In einem neuen Netztalk im Kulturzentrum Pavillion Hannover, am Dienstag den 29. November um 19 Uhr, wird darüber diskutiert, ob und wie sich der Ton im Internet verändert hat und wie wir damit umgehen wollen.

Mit dem Publi­kum sprechen

Christina Dinar von der Amadeu-Antonio-Stiftung und Leiterin von no-nazi.net

Helga Hansen, Re­dak­teurin beim Make-Magazin und Netzpolitik-Bloggerin

sowie Martin Holland, Redakteur bei heise online.

Mode­riert wird der Talk von Jürgen Kuri, dem stellvertrenden Chefredakteur des Com­puter­magazins c’t und Chef von heise online. Er wird seine Gäste auch zu ihren persönlichen Erfahrungen mit Hass im Netz befragen und mit ihnen Ursachen und Lösungsansätze erörtern.

Mit der Veranstaltung führen heise online, c’t und der Pavillon die Reihe Netztalk zu aktuellen und hintergründigen netzpolitischen Themen weiter. Der gesellschaftliche Wandel im digitalen Zeitalter soll dabei anhand verschiedener Aspekte reflektiert, digitale Kultur vermittelt und zugänglich gemacht werden. Die Veranstaltung in dieser Woche findet in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen statt. Der Eintritt ist frei.

Am 12. Dezember startet dann im Pavillon "Spamfilter 2016: eine Woche Netzkultur". Den Auftakt macht ebenfalls ein Netztalk: "Utopie & Dystopie der digitalen Gesellschaft" mit Elke Wittich und Markus Beckedahl, moderiet von Jürgen Kuri. (kbe)