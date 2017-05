Oft reicht heutzutage ein Smartphone, um Netzwerkproblemen auf den Grund zu gehen. Die besten Netzwerkanalyse-Apps für iOS und Android bringen alle notwendigen Funktionen mit und sind sogar gratis.

Heutzutage braucht man zur Netzwerkdiagnose nicht zwingend einen PC. Auch für Smartphones gibt es Netzwerkdiagnose-Apps zuhauf, die meisten sogar kostenlos, sodass man gar nicht auf kostenpflichtige Kandidaten wie "LANScan" oder den "Network Analyzer" angewiesen ist.

Wer sich mit der Analyse auf Basis von IPv4 begnügt, kann beispielsweise den für iOS und Android verfügbaren kosten- und werbefreien Netzwerk-Scanner "Fing" verwenden. Mit den ebenfalls werbefreien und für beide Plattformen erhältlichen "Network Tools" von Hurricane Electric kann man zusätzlich einen Blick auf IPv6, Neighbor Discovery Protocol (NDP), dessen IPv4-Vorgänger Address Resolution Protocol (ARP) und mehr werfen.

Doch oft hakt es nicht erst auf der IP-Ebene, sondern schon auf der grundlegenden Netzwerkschicht (Bitübertragungsschicht, physical Layer), also zwischen Netzwerkkabeln, Routern, Switches, Access Points, Repeatern et cetera. Wie man am besten vorgeht, um Netzwerk-Fehler aufzuspüren und zu beseitigen, erklärt Dušan Živadinović:

Darüber hinaus geht es im Schwerpunkt der aktuellen c't-Ausgabe 11/17 um Prüfgeräte für Fehlersuche in Kabelsystemen und Wireshark- und Protokoll-Know-how für Netz-Admins (jeweils kostenpflichtig). (vza)