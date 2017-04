Normalerweise gelangen Hirnimpulse für Bewegungen über das Rückenmark an die benötigten Muskeln. Wie sich zeigt, lassen sich die Signale jedoch auch mittels Hirnelektroden erfassen und weiterleiten.

Forschern an der Case Western University in den USA ist es gelungen, bei einem von der Schulter abwärts gelähmten Mann die Bewegungsfähigkeit von rechtem Arm und Hand grob wiederherzustellen. Nach einigem Training konnte der Patient aus einer Kaffeetasse trinken und Kartoffelbrei essen, doch die Bewegungen sind noch ungelenk und wenig flüssig. Das berichtet Technology Review online in „Neuroprothese macht Arm wieder nutzbar“.

Schon in der Vergangenheit haben Forscher Labortiere und ungefähr ein Dutzend Menschen mit Hirnimplantaten versehen, mit denen sie allein mit Gedanken Computer-Cursor oder Roboter-Arme steuern konnten. Die neue Arbeit zeigt den nächsten Schritt: die direkte Verbindung von Hirn-Computer-Schnittstellen mit funktionaler elektronischer Stimulation. Es werden also elektrische Impulse an die Muskeln in Gelenken geschickt, so dass sie sich zusammenziehen und Bewegungen auslösen.

„Was wir tun ist, die Rückenmarksverletzung zu umgehen“, sagt Bolu Ajiboye, Biomedizin-Ingenieur an der Case Western Reserve University und Leiter des Experiments, über das er Ende März in der Fachzeitschrift The Lancet berichtete. Im vergangenen Jahr war es bereits einem anderem Team gelungen, bei einem anderen Probanden mit Hilfe eines Hirnimplantats die Bewegungsfähigkeit der Hand teilweise wiederherzustellen.

