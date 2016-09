Google stattet die Android-Version von Chrome mit einigen neuen Features aus, die sich vor allem an Personen mit schlechter mobiler Internetverbindung richten. Beispielsweise unterstützt der Datensparmodus jetzt auch Videos.

Google Chrome soll zu einem besseren Begleiter für Nutzer mit schwacher mobiler Internetverbindung oder knappem Datenvolumen werden – zumindest in der Android-Version. Dazu hat Google den Datensparmodus erweitert: Er unterstützt jetzt auch MP4-Videos. In einem Blogeintrag versprechen die Entwickler bis zu 67 Prozent Einsparung beim Ansehen entsprechender Clips mit aktiviertem Data Saver. Bislang optimierte der optionale Datensparmodus vor allem Bilder und reduzierte Webseiten auf deren wichtigste Elemente.

Data Saver für langsame Verbindungen

Um die zu herunterladenden Daten zu reduzieren, lädt Chrome einen Großteil zuerst auf einen Google-Server, wo sie kompromiert werden. Erst dann lädt der Nutzer die bearbeiteten Seiten auf sein Smartphone herunter. Das soll Datenvolumen sparen und das Laden der Webseiten beschleunigen. Einige Einschränkungen gibt es aber zu beachten: Der Data Saver verhindert etwa, dass Webseiten den genauen Ort des Nutzers herausfinden, was je nach Szenario ein Vor- oder Nachteil sein kann. Außerdem leidet unter der Komprimierung naturgemäß die Qualität von Videos und Bildern. Der Datensparmodus funktioniert nicht bei HTTPS-Verbindungen oder iOS-Geräten.

Neue Möglichkeiten der Offline-Nutzung

Google hat außerdem ein überarbeitetes Download-Menü präsentiert, mit dem man Grafik-Elemente, Videos oder ganze Webseiten besser für die Offline-Nutzung speichern kann. Dazu wurde ein Button zum Herunterladen zu Videos und Bildern hinzugefügt. Das neue Download-Feature ist schon jetzt in der Chrome-Beta verfügbar, die Video-Komprimierung funktioniert derzeit nur in Indien. Wann die vollen Features in der regulären Version auch nach Deutschland kommen, hat Google noch nicht verraten. (dahe)