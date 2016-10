Der Online-Bilderdienst Google Fotos zeigt seinen Nutzern künftig Fotos aus dem privaten Archiv, um an besondere Momente zu erinnern. Außerdem extrahiert er Schnipsel aus Videos und erstellt daraus animierte GIFs.

Google Fotos hat vier neue Funktionen bekommen. Der Online-Bilderdienst gräbt Erinnerungen aus den Tiefen des Fotoarchivs aus, schlägt als gelungen bewertete Fotos vor, erzeugt GIF-Animationen aus Videos und dreht Bilder automatisch um 90 Grad.

Im wachsenden Bildarchiv fällt es immerer schwerer, Fotos von den besonderen Momenten zu finden. Google Fotos versucht schon länger, dafür eine Lösung zu finden, beispielsweise mit automatischen Alben, die "Ein Wochenende in Rom" oder eine "Reise nach Afrika" präsentieren. Außerdem erstellt Google Fotos Fotoshow-Filme aus hochgeladenen Fotos. Dabei verwendet sich der Dienst vor allem Fotos von Personen.



... wählt die besten Bilder des Monats aus ... Nun kommen einige solche Funktionen hinzu, die ebenfalls auf Googles Gesichtserkennung setzen. So gräbt der Dienst ältere Fotos mit als schön bewerteten Erinnerungen aus dem Fotoarchiv. Dabei stützt sich die Gesichtserkennung auf Personen, die auch in den jüngsten Fotos zu finden sind, um auf den Fotos den gegenwärtigen und nicht den Ex-Partner zu zeigen.

Zweitens erleichtert der Dienst die Auswahl von Highlights. Junge Eltern fotografieren beispielsweise besonders häufig ihren Nachwuchs. Google Fotos soll fortan von Zeit die Zeit eine Karte mit den besten Fotos des letzten Monats zeigen.



... und erstellt Animationen aus Videosequenzen. Bereits zuvor hat der Dienst mehrere Fotos der gleichen Szene automatisch zu animierten GIFs kombiniert. Nun extrahiert er auch Momente aus Video-Dateien und erstellt daraus kurze Animationen.

Schließlich korrigiert der Dienst Fotos mit falscher Orientierung: Bilder, die auf der Seite liegen, dreht Google automatisch um 90 Grad.

GIF-Animationen, Diashow-Filme und Collagen erstellt Google Fotos automatisch. Die Dienst bietet unter "Assistent" an, sie in der eigenen Bibliothek zu speichern. wo man sie über Google+, Facebook oder Twitter sowie per E-Mail weitergeben kann. (akr)