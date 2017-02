(Bild: SAP)

SAP hat seiner S/4HANA Cloud einige neue Funktionen spendiert. Man erhofft sich von ERP-Angeboten aus der Cloud in der nächsten Zeit einen gehörigen Boom.

SAP hat einige Erweiterungen für S/4HANA Cloud sowie die Roadmap für den weiteren Ausbau der ERP-Suite vorgestellt. Sie nutzt eine neue Architektur für die In-Memory-Technik und bietet kontextbezogene Analysen, einen digitalen Assistenten, maschinelles Lernen und die Benutzeroberfläche Fiori. Kunden sollen damit in der Lage sein, Geschäftsprozesse und -modelle zügig anzupassen und anhand von ständig aktualisierten Informationen Entscheidungen zu treffen. Dies kündigte das SAP-Management auf seinem Capital Markets Day an der New Yorker Börse an.



S/4HANA Cloud enthält Funktionen für Geschäftsprozesse in verschiedenen Branchen und Unternehmensbereichen. Das Marktforschungsinstitut IDC prognostiziert, dass der Markt für Cloud-Geschäftsanwendungen jährlich um 17 Prozent wachsen und das Marktvolumen dieses Segments zwischen 2015 und 2020 von 47,4 Mrd. US-Dollar auf 103,9 Mrd. US-Dollar steigen wird. Noch scheint das Engagement der Anwender für die neue Technik etwas gebremst: Laut einer Umfrage der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) setzen erst zwei Prozent der Mitgliedsunternehmen die Suite ein. Allerdings will ein Drittel in den nächsten drei Jahren von der traditionellen Business Suite auf S/4HANA umsteigen.

Integration in andere Systeme

Die Plattform soll Unternehmen einen Überblick über sämtliche digital abgebildete Prozesse verschaffen. S/4HANA Cloud lässt sich in das übrige Portfolio des Anbieters integrieren, etwa in SuccessFactors (Personalmanagement), Ariba (Beschaffung), Hybris (Customer Engagement and Commerce), Concur (Reise- und Reisekostenmanagement) und Fieldglass (Beschaffung von Dienstleistungen und Steuerung externer Mitarbeiter). Die Geschäftsanwendung besteht unter anderem aus der Professional Services Cloud (Projektmanagement), der Finance Cloud sowie der Enterprise Management Cloud, die zusätzliche Funktionen für Dienstleistungen und Finanzwesen bietet.



SAP hat außerdem die Roadmap für neue ERP-Funktionen in der Cloud veröffentlicht. Die geplanten vierteljährlichen Updates bestehen aus Einrichtungsassistenten, vordefinierten und anpassbaren Einstellungen sowie Programmierschnittstellen zum Einbinden externer Anwendungen und Altsysteme. Zusätzlich hat der Hersteller Pläne für Blockchain-Funktionen zur Umsetzung digitaler Kassenbücher und Funktionen für das Internet der Dinge vorgestellt. (jd)