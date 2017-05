Google stellt mit dem Data Gif Maker ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem sich zwei Werte als animierte GIF-Grafik darstellen lassen – mit merkwürdigem Ergebnis.

GIF-Animationen sind kurze Abfolgen mehrerer Einzelbilder und besonders in sozialen Netzwerken sehr beliebt. Außer um Film- und Serien-Ausschnitte zu zitieren, kann man sie auch nutzen, um Datengrafiken darzustellen. Letzteres ist in sehr einfacher Form mit dem Google Data Gif Maker möglich, der zwei Werte in Balkenform gegenüberstellt.



Ein Beispiel

Bild: Google

Umfangreich sind die Optionen nicht. So lassen sich weder weitere Werte, noch ein zeitlicher Verlauf integrieren. Immerhin lassen sich mehrere Vergleiche in einem GIF nacheinander darstellen. Die Animation dient lediglich dazu, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, zum Vermitteln des Informationsgehalts wäre eine statische Grafik ebenso aussagekräftig.



Google Data Gif Maker: Die eingestellten Zahlenwerte entsprechen nicht dem Endergebnis der Animation.

Zwei Größen stehen zur Wahl: Lo-Res gibt GIFs mit 500x281 Pixeln aus, Hi-Res erzeugt Animationen mit 1024x576 Pixeln. Trotz leicht zu komprimierender Inhalte geraten die Dateien mit bis zu 3,2 MByte recht groß. Das Generieren und Herunterladen dauerte bei unseren Versuchen mehrere Minuten. Schräg: Das am Ende der Animation gezeigte Ergebnis entspricht zudem nicht den vorgegebenen Werten. (jra)