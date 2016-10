(Bild: Giants Software)

Zwei Jahre nach dem Landwirtschafts-Simulator 16 erscheint der neueste Teil der äußerst erfolgreichen Reihe nun für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One.

Publisher Astragon und Entwickler Giants Software haben am heutigen Donnerstag mit dem Landwirtschafts-Simulator 17 den neuesten Teil ihrer Bauernhof-Simulation veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und bringt im Vergleich zum Vorgänger vor allem viele Detailverbesserungen mit. In der Standardversion kostet das Spiel 35 Euro – für Konsolen 50 Euro.

Weibliche Hauptfigur und neue Karte in Nordamerika

Zu Beginn des Landwirtschafts-Simulators 17 übernimmt der Spieler einen Bauernhof. Diesen kann er aus mehreren Karten, unter anderem in Nordamerika, auswählen. Im Unterschied zu den Vorgängern steht im neuesten Ableger der Reihe auch eine weibliche Hauptfigur zur Auswahl. Im Spielverlauf gilt es, auf den Feldern die Saat auszubringen, die Pflanzen zu düngen, zu ernten und zur lokalen Abnahmestelle zu bringen. Diese Arbeiten können Spieler entweder selbst ausführen oder von einem Helfer gegen Bezahlung erledigen lassen. Die durch die Ernte erwirtschafteten Einnahmen fließen in neue Fahrzeuge und Geräte. Von ihnen stehen im Landwirtschafts-Simulator 17 rund 250 Stück von Herstellern wie Liebherr, Fendt oder Jenz zur Auswahl.

Mit der Zeit wächst sowohl die Anzahl an Feldern als auch der Fuhrpark. Bei der Feldarbeit können Spieler nun auf ein in den Fahrzeugen integriertes Radio zurückgreifen. Abwechslung will der Landwirtschafts-Simulator 17 unter anderem mit der seit dem Landwirtschafts-Simulator 16 integrierten Forstwirtschaft und der Viehzucht bieten. Neben Hühnern, Schafen und Kühen ist im neuesten Teil auch die Schweinezucht möglich. Wie schon die Vorgänger bietet auch der Landwirtschafts-Simulator 17 einen kooperativen Mehrspieler-Modus für bis zu 16 Spieler samt Mod-Support.

Zu den weiteren Detailverbesserungen zählen unter anderem neue Pflanzensorten, der Gütertransport per Zug und das freie Zoomen und Teleportieren auf der Weltkarte. Konkurrenz seitens benachbarter Bauern oder Jahreszeiten fehlen aber auch weiterhin.

