Neue Mobilfunk-Vertragstarife bei der Telekom

Ab dem morgigen Freitag bietet die Telekom neue Mobilfunk-Laufzeittarife für Privatkunden an. Das verfügbare Datenvolumen steigt deutlich, im Tarif MagentaMobil S von bisher 2,5 auf künftig 6 Gigabyte, in den Tarifvarianten M und L von 5 auf 12 beziehungsweise von 10 auf 24 Gigabyte im Monat. Der neue Mobilfunkstandard 5G ist ohne Aufpreis enthalten, allerdings beherrschen diesen derzeit nur zwei Smartphone-Modelle der Oberklasse und das Netz ist bislang nur punktuell in drei Städten ausgebaut. Für die meisten Kunden ist 5G vorerst noch nicht relevant.

Die Tarifoption StreamOn, die die Nutzung bestimmter Dienste ohne Anrechnung auf das Inklusivvolumen erlaubt, lässt sich in allen Tarifen hinzubuchen. In Stufe S sind die Optionen Music und Gaming kostenlos, in Stufe M ist zusätzlich “Music&Video“, in Stufe L noch “Social& Chat“ enthalten. Fehlende Optionen in den unteren Tarifstufen lassen sich für 4,95 Euro im Monat hinzubuchen. Die Telekom nutzt die Gelegenheit, um die Preise deutlich anzuheben: MagentaMobil S kostet monatlich 39,95 Euro, M 49,95 Euro und L 59,95 Euro. Der Tarif XL mit echter Flatrate schlägt monatlich mit 84,95 Euro zu Buche. Der bisherige Einsteigertarif MagentaMobil XS für 19,95 Euro im Monat mit 750 MByte Inklusivvolumen wird eingestellt.

Bestandskunden kommen nicht automatisch in den Genuss der neuen Tarife, sondern müssen dazu eine Tarifumstellung beantragen. Die, versicherte ein Telekom-Sprecher auf Anfrage, führe aber nicht dazu, dass die Vertragslaufzeit von mindestens zwei Jahren von neuem beginne. Die neuen Tarife kosten zwar drei Euro mehr im Monat als ihre Vorgänger, bieten dafür aber auch erheblich mehr Leistung. Bei einer Umstellung sollte man auch beachten, dass sich bestimmte StreamOn-Optionen in den unteren Stufen der neuen Tarife nicht mehr kostenlos hinzubuchen lassen. (uma)