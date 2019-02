Neue Nokia-Smartphones: HMD Global renoviert Einsteigersegment

HMD Global hat außer seinem neuen Flaggschiff Nokia 9 Pureview auf dem MWC auch einige Modelle im Einsteigersegment aktualisiert und ein neues Einfachhandy vorgestellt. Während das Nokia 1 Plus ein echtes Low-End-Smartphone ist, können das Nokia 3.2 und das Nokia 4.2 schon etwas mehr. Die drei Android-Smartphones kommen im Frühjahr auf den Markt und kosten zwischen 110 und 200 Euro. Das Featurephone Nokia 210 wird in Deutschland nicht auf den Markt kommen, sagte HMDs neuer Deutschlandchef Eric Matthes gegenüber heise online.

Taste für den Assistenten

Beim Nokia 4.2 und Nokia 3.2 hat HMD Global eine eigene Taste für den Google Assistant eingebaut. Damit kann man verschiedene Funktionen von Googles digitalem Assistent direkt per Knopfdruck und Sprachbefehl aufrufen. Dieses Feature soll demnächst auch mit vielen weiteren Android-Geräten angeboten werden, sagte Google-Manager Austin Chang in Barcelona. Das dürfte Geräte von HMD Global genauso betreffen wie Smartphones anderer Hersteller.

Darüber hinaus hat der Hersteller den beiden neuen Nokia-Smartphones ein Benachrichtigungslicht im Einschaltknopf spendiert. Das ersetzt eine LED, die aufgrund der neuen Notch-Displays keinen Platz auf der Vorderseite mehr hat. Ansonsten erwartet die Nutzer bei Nokia 3.2 und 4.2 solide Einsteigerklasse mit ordentlichen Ausstattungsmerkmalen wie zum Beispiel Gesichtserkennung zur Entsperrung des Geräts. Für unter 200 Euro darf man allerdings auch keine Wunder erwarten. Das Nokia 1 Plus ist ein echtes Einsteigergerät.

Für alle Nokia-Smartphones steht das Update-Versprechen: Mindesten zwei Jahre liefert der Hersteller Systemupdates, die monatlichen Sicherheitsupdates gibt es noch ein Jahr länger. "Diesem Ansatz sind wir treu geblieben und haben damit das Smartphone-Konzept maßgeblich verändert", sagte HMD-CEO Florian Seiche in Barcelona. "Mit unseren neuen Smartphones machen wir einen großen Sprung nach vorne und bringen die neuesten Google-Innovationen auf unser gesamtes Portfolio."

Nokia 210

Mit dem neuen Featurephone Nokia 210 wiederholt der Hersteller nicht seine PR-Stunts der vergangenen Messen. 2017 und 2018 hatte HMD Global mit den Neuauflagen der Nokia-Klassiker 3310 und 8110 auf dem MWC für Furore gesorgt. Das neue Nokia 210 läuft auf der S30-Plattform und kann immerhin ins Internet. Mit einem Preis von rund 35 US-Dollar kommt das Gerät vor allem in Schwellenländer in Frage. In Deutschland wird es nicht auf den Markt kommen.

Nokia Smartphpnes MWC 2019 Nokia 1 Plus Nokia 3.2 Nokia 4.2 Betriebssystem Android 9 (Go) Android 9 Android 9 Prozessor / Kerne MediaTek MT6739WW

Quadcore 1.5 GHz Qualcomm Snapdragon 429

Quadcore 4× Cortex A53 Qualcomm Snapdragon 439

Octacore 8× Cortex A53 GPU Adreno 630 Adreno 504 Adreno 505 Arbeitsspeicher 1 GB 2 GB / 3 GB 2 GB / 3 GB Flash-Speicher 8 GB 16 GB / 32 GB 16 GB / 32 GB Wechselspeicher / max. MicroSD 128 GB microSD bis 400 GB microSD bis 400 GB Display 5.45“ 18:9 IPS LCD

960×480 Pixel 6,26“ 19:9 IPS LCD HD+

1520×720 Pixel 5,71“ 19:9 IPS LCD HD+

1520×720 Pixel SIM Single / Dual 2× Nano SIM 2× Nano SIM LTE / UMTS LTE Cat 4 150 Mbit/s LTE Cat. 4 bis 150 Mbit/s LTE Cat. 4 bis 150 Mbit/s WLAN 802.11 a/b/g/n 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n Bluetooth 4.2 4.1 4.1 Navigation GPS, A-GPS, Glonass, GPS, A-GPS, Glonass, Beidou GPS, A-GPS, Glonass, Beidou USB-Anschluss Micro USB Micro USB 2.0 Micro USB 2.0 Akkukapazität 2500 mAH 4000 mAh 3000 mAh Hauptkamera 8 MP 13 MP f/2.2 Dual 13 MP f/2.0 Frontkamera 5 MP 5 MP f/2.2 5 MP f/2.2 Gehäuse Plastik Kunststoff Abmessungen (H × B × T) 145×70×8.6 mm 159×76×8,6 mm 149×71×8,4 mm Gewicht 181g 181g 161g Sonstiges 3.5mm Audio, UKW 3.5mm Audio, UKW,Fingerabdrucksensor (nur 32 GB) 3.5mm Audio, NFC, UKW,Fingerabdrucksensor Preis (UVP) 109 € 159 € 199 € Erhältlich ab März 2019 Mai 2019 April 2019

(vbr)