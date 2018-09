Neue Saugroboter von Ecovacs fressen keine Kabel mehr

Moderne Saugroboter navigieren mittels Lidar-Sensoren durch die Wohnung. So erstellen sie intern einen genauen Grundriss des Raumes samt Hindernissen, was eine gezielte Navigation und gründliche Reinigung ermöglicht. An kleinen Gegenständen wie etwa Socken, Kinderspielzeug, Kabeln oder Vasen scheitern die meisten Bots – entweder verfangen sie sich oder schieben sie durch die Wohnung.

Das Problem will Ecovacs beim Deebot 900 und Deebot Ozmo 930 mit Hilfe der AIVI-Technik (Artificial Intelligence and Visual Interpretation) gelöst haben. Dahinter steckt eine Frontkamera und eine Objekterkennung. So sollen die Bots kleine Hindernisse selbstständig erkennen und umfahren – was zumindest auf der Demonstration auf dem IFA-Messestand funktionierte. Ecovacs verspricht, dass die Kameraaufnahmen lokal auf dem Saugroboter verarbeitet werden und weder dort, noch in der App und auch nicht in der Cloud gespeichert oder sonstwie weitergegeben werden.

Bild 1 von 4 Saugroboter von Ecovacs (4 Bilder) Klemmt man den Wassertank unter den Ozmo 930, saugt und wischt er in einem Durchgang.

Ein weiteres Problem mancher Saugbots: Aufgrund ihrer Höhe passen viele nicht unter Kommoden, Betten, Sofas und Heizkörper. Für Kunden, die auch dort eine Reinigung wünschen, bringt Ecovacs den Deebot Ozmo Slim 10 auf den Markt. Er misst in der Höhe lediglich 5,7 Zentimeter. Trotz der geringen Abmessungen ist sein Wassertank mit einem Volumen von 180 Milliliter nicht wesentlich kleiner als bei anderen Bots mit Wischfunktion.

