Mit Android Wear 2.0, stärkeren Akkus und In-App-Käufen per Uhrendisplay sollen die neuen Modelle des Schweizer Uhrenherstellers TAG Heuer ausgestattet sein. Intel liefert die Mikroprozessoren für die neuen Smartwatches.

Nach dem ersten Anlauf mit dem Modell "Carrera Connected" will der Schweizer Uhrenhersteller TAG Heuer im Mai 2017 eine neue Kollektion von Smart Watches vorgestellen. Die neuen Modelle sollen mit dem Wearable-Betriebssystem Android Wear 2.0, stärkeren Akkus und In-App-Käufen per Uhrendisplay ausgestattet sein. Dabei sei auch eine kleinere Smartwatch für Damen und den asiatischen Markt sowie eine größere Herrenuhr für stolze Träger.

Technisch werde sich nicht viel ändern: "So viel, wie auch bei einer Apple Watch neu ist. Wirklich neu ist die Bezahlfunktion, aber sonst? Ein besseres GPS, das auf einen Meter genau ist, besserer Empfang, längere Batteriedauer, leistungsfähigere Displays", sagt Jean-Claude Biver, CEO von TAG Heuer, im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung

Flirt mit Silicon Valley

Die Mikroprozessoren für das neue Modell der Smartwatch-Kollektion sollen in La Chaux-de-Fonds (CH) produziert werden, denn dort entsteht die eine Montagestraße für das Schweizer Unternehmen. "Am 18. Dezember hat uns Intel die Zertifizierung dafür gegeben", sagt Biver.

TAG Heuer arbeitet im Bereich der intelligenten Uhren mit dem US-Konzern Intel zusammen, der die Mikroprozessoren liefert. Unterdessen hat die Uhrenmarke auch einen Ableger im Silicon Valley gegründet: "Mit unserer neuen Niederlassung auf dem Intel-Campus in Santa Clara wollen wir den Kontakt zu den Leuten vom Silicon Valley aufbauen. Die Technologie bleibt ja nicht stehen. Wir müssen nahe dran sein und wissen was läuft", so Biver.

Wachstumskurs durch "Carrera Connected"

Im laufenden Jahr will TAG Heuer 150.000 Smartwatches verkaufen. Seit Ende 2015 sei TAG Heuer wieder auf Wachstumskurs, während es für die Uhren-Branche insgesamt nach unten ging. Dabei habe auch die Smartwatch "Carrera Connected" und die Publizität, die sie gebracht habe, eine Rolle gespielt: "56.000 Stück haben wir in den vierzehn Monaten seit der Lancierung im November 2015 abgesetzt, viel mehr als die ursprünglich erwarteten 20.000."

Google feat. Cronologics für Android Wear 2.0

Google holt sich zur Weiterentwicklung des Android Wear-Angebots Hilfe von Cronologics, die von ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet wurde und mittlerweile zu Google gehört. Neben TAG Heuer haben sowohl Casio als auch LG neue Smartwatches mit Android Wear 2.0 auf der CES angekündigt, sogar der Sportschuh-Hersteller New Balance möchte 2017 auf dem Markt für intelligente Uhren mitmischen.

Noch ist das Betriebssystem Android Wear 2.0 nicht verfügbar, im Frühjahr sollte es laut Google aber veröffentlich werden, betonte Jeff Chang, Produktmanager von Android Wear im Interview mit dem US-amerikanischen Technikportal The Verge. Ursprünglich war die Version für Herbst 2016 angekündigt, doch es kam zu Verzögerungen. Mit dem Release des Wearable-Systems könnten auch die zwei Google-eigenen Smartwatches vorgestellt werden. (lel)