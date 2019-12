Neue Story "Die Rose von Sharon" zum Zuhören

Seit einem Vierteljahr gibt es die c't-Stories als vorgelesene Version. Alle 14 Tage, jeweils Donnerstags, kam und kommt eine neue Podcast- oder Hörbuch-Ausgabe heraus. Die bisher erschienenen Hör-Stories stehen auf dieser Seite zum Anhören und Herunterladen bereit.

Heute geht die 14. Geschichte online: In "Die Rose von Sharon" geht es um alte Mythen und aktuelle Gedanken, um Tabus und Unsagbares. Denn auch in der Zukunft spielt das nur erahnbare eine bedeutungsvolle Rolle, die Realität ereignet sich auf mehreren Ebenen.



Geschenk

Für die Weihnachtszeit packt das Sprecher-Team ein kleines Story-Päckchen, das wir passend zum Nikolaus-Tag ankündigen: Abweichend vom gewohnten 14-Tage-Rhythmus soll an Heilig Abend, am 1. und am 2. Weihnachtstag jeweils eine Story online gehen. Im Neuen Jahr erscheint dann am 15. Januar die nächste Ausgabe; anschließend setzen wir die Reihe im 14-Tage-Takt fort.

Übrigens: Wenn Sie gern eine bestimmte Geschichte aus dem großen Fundus hören möchten, schreiben Sie uns doch eine kurze Nachricht an ctstories@ct.de. Solche Wünsche erfüllen wir gern – und Sie hören vielleicht schon bald Ihre Lieblings-Story.

