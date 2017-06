(Bild: Holger Bleich / heise online)

In zigtausend Facebook-Gruppen wird rege diskutiert. Für die Admins bedeuten sie aber auch: viel Arbeit. Als Unterstützung hat Facebook nun neue Funktionen angekündigt, die den Gruppen-Betrieb erleichtern.

Der Betrieb einer größeren Facebook-Gruppe kostet Zeit und Nerven: Die Gruppe-Admins müssen eingehende Kommentare prüfen, Mitgliederanfragen bearbeiten und einen Blick auf die Posts der Anderen werfen. Auf dem "Facebook Communities Summit" kündigte Facebook-CEO Mark Zuckerberg nun neue Funktionen für die Gruppenverwaltung an. Die Administratoren erhalten zudem mehr Einsichten in ihren Gruppen: "Gruppen Insights" liefert "Kennzahlen zu Wachstum, Interaktion und Mitgliedschaft ihrer Community".

Vereinfachte Mitgliederverwaltung

Künftig können die Admins mehrere Mitgliedschaftsanfragen in einem Rutsch annehmen oder ablehnen. Eine Filterfunktion sortiert die Anfragen nach "allgemeinen Kategorien" wie Geschlecht oder Standort. Unliebsame Mitglieder können Admins einfacher aus der Gruppe werfen: In einem einzigen Schritt werden die Trolle sowie deren in der Gruppe erstellen Inhalte entfernt. Admins haben zudem die Möglichkeit, eigene Beiträge zu planen. Sie werden erst zu einem eingestellten Zeitpunkt veröffentlicht. Facebook testet außerdem eine Verlinkung zwischen Gruppen. Dadurch können Admins ihren Mitgliedern ähnliche Gruppen empfehlen.

Die Welt zusammenbringen

In seiner Eröffnungsrede auf dem "Communities Summit" hob Mark Zuckerberg die Rolle der Gruppe-Admins hervor. Er formulierte außerdem eine neue Mission für Facebook. Demnach will das soziale Netzwerk "den Menschen die Möglichkeit geben, eine Gemeinschaft zu bilden und die Welt näher zusammen zu bringen". Anfang des Jahres hatte Zuckerberg erklärt, Facebook zu einer Plattform für den sozialen Wandel zu machen. Er wolle sich darauf konzentrieren, "eine soziale Infrastruktur für die Gemeinschaft zu entwickeln", schrieb Zuckerberg damals.

