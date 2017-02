Mit Scott Pruitt kommt ein erklärter Gegner von Klimaschutzvorschriften auf US-Bundesebene an die Spitze der wichtigen Umweltbehörde EPA. Ungeliebte Regeln aufzuheben, dürfte jedoch gar nicht so einfach für ihn werden.

Mit Scott Pruitt hat der neue US-Präsident Donald Trump einen neuen Leiter für seine Umweltbehörde Environmental Protection Agency ausgesucht, der in seiner Zeit als Generalstaatsanwalt von Oklahoma mehrmals gegen sie geklagt hat. Beobachter gehen davon aus, dass er versuchen wird, Kompetenzen und Ressourcen der Behörde zu beschneiden und Regeln aus der Obama-Zeit aufzuheben oder abzumildern. Das berichtet Technology Review online.

Öffentliche Aussagen und durchgesickerte Dokumente lassen erkennen, dass Pruitt und die neue Regierung die Zuständigkeit der EPA einengen, die Zahl ihrer Mitarbeiter verringern und Bemühungen um eine Verringerung von Treibhausgas-Emissionen zurückfahren wollen. "Wir wissen nicht genau, was Pruitt vorhat", sagt Chris Field, Direktor des Stanford Woods Institute for the Environment. "Eindeutig aber hat er in der Vergangenheit Erkenntnisse der Klimawissenschaft angezweifelt und sich für kurzfristige Interessen bei der Förderung von fossilen Brennstoffen eingesetzt."

Wahrscheinlich ist, dass Pruitt eine Reihe von Umweltstandards angehen wird, die unter Präsident Obama verabschiedet wurden, darunter den Clean Power Plan und strengere Effizienzvorgaben für Autos. Ohne Kampf aber wird er diese Veränderungen nicht durchsetzen können. Die in Frage stehenden Regeln wurden nach harten juristischen Auseinandersetzungen erlassen und basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie zurückzunehmen, würde lang anhaltende Diskussionen und fast mit Sicherheit auch Klagen mit sich bringen.

