Neuer Bitkom-ifo-Digitalindex verspricht gutes Geschäftsklima der Digitalbranche

Der Digitalverband Bitkom hat einen neuen Digitalindex vorgestellt. Künftig ermittelt der Interessenverband zusammen mit dem ifo Institut den Bitkom-ifo-Digitalindex, der einen Indikator für die Geschäftslage in der IT- und Telekommunikationsbranche darstellen soll. Der Bitkom-ifo-Digitalindex zeige nach Angaben der Bitkom, dass die Geschäfte in der digitalen Wirtschaft gerade "prächtig" laufen.

Die Grundlage für den Branchenindex bilden Befragungen von 400 Herstellern, Händlern und Service-Firmen. Davon seien 60,5 Prozent IT-Dienstleister und 9,8 Prozent Dienstleister der Telekommunikation. Der Einzelhandel mit Geräten ist mit 8,4 Prozent, Hersteller von elektronischen Bauteilen sind mit 6,5 Prozent vertreten, sagt ifo-Präsident Clemens Fuest angesichts der Präsentation des neuen Klima-Indexes für die Digitalbranche. Der Index errechnet sich aus der Geschäftslage und den Erwartungen in der IT- und Telekommunikationsbranche.

Lage besser als die Stimmung

Der Digitalindex stieg von April bis Mai um 2,2 Punkte auf 27 Punkte. Der Indexwert für die Geschäftslage nahm um 2,8 auf 46,7 Punkte zu. Etwas gedämpfter sieht es jedoch bei den Erwartungen aus: Hier stieg der Wert lediglich um 1,7 auf 8,8 Punkte. Nach Bitkom-Angaben ist dies einer der niedrigsten Werte seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009. Dagegen liegen die Erwartungen für die Beschäftigungsentwicklung mit 32 Punkten und der Preisentwicklung mit 11,4 Punkten weiterhin auf dem Niveau langjähriger Maximalwerte.

Die Geschäftslage ist gut, aber die Erwartungen sind gedämpft. (Bild: Bikom)

"Aktuell wird viel über Konjunkturrisiken wie den Handelskonflikt zwischen den USA und China, den Brexit und die Umwälzungen in der Automobilindustrie und bei Banken diskutiert. Trotz allem ist die Geschäftslage in der Digitalbranche weiterhin sehr gut. Auffällig ist, dass die Unternehmen seit einigen Monaten vorsichtiger in die Zukunft schauen. Derzeit gilt: Die Lage ist besser als die Stimmung", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.

Die Digitalbranche schätzt die Lage positiver ein als die deutsche Gesamtwirtschaft. (Bild: Bitkom)





Im Vergleich zum ifo-Geschäftsklima, das die deutsche Gesamtwirtschaft erfasst, fällt der Bitkom-ifo-Digitalindex höher aus. Die ITK-Branche schaut nach Ansicht der Bitkom zuversichtlicher in die Zukunft und schätzt die Lage besser als die Gesamtwirtschaft ein. Dies liege daran, dass sich die ITK-Branche im Vergleich zu anderen Branchen resistenter gegen Konjunkturrisiken erweise. (olb)