Ein aufkommender Star in der Welt der künstlichen Intelligenz leitet künftig die Forschung in diesem Bereich bei Tesla: Andrew Karpathy von OpenAI, der als Experte für maschinelles Sehen und Verstärkungslernen gilt.

Elon Musk hat von der von ihm selbst mitfinanzierten Organisationen OpenAI einen angesehenen Experten für künstliche Intelligenz abgeworben und ihn zum Leiter der Forschung in diesem Bereich bei Tesla gemacht. Andrew Karpathy, der offenbar direkt mit Musk zusammenarbeiten soll, ist ein kommender Star in der Welt der KI. Als besonders wichtig könnte sich seine Erfahrung mit dem so genannten Verstärkungslernen erweisen, berichtet Technology Review online in „Musks neuer KI-Guru“.

Viele Unternehmen im Automobil-Umfeld, darunter Google, Uber und Mobileye, das vor kurzem von Intel übernommen wurde, interessieren sich für Verstärkungslernen. Mittels Simulationen sollen Autos dadurch von selbst herausfinden, wie sie in schwierigen Situationen fahren müssen. Ein Beispiel dafür ist eine Kreuzung mit mehreren Spuren: Explizite Regeln dafür zu schreiben, was ein Auto hier tun soll, ist unglaublich schwierig. Mit Verstärkungslernen könnte man darauf verzichten und autonome Autos das richtige Verhalten stattdessen selbst bestimmen lassen.

Tatsächlich erwähnt Karpathy, der auch als Experte für maschinelles Sehen gilt, in einem langen Blog-Beitrag Verstärkungslernen in Zusammenhang mit dem Tesla-Autopiloten. Das Verfahren lasse sich allgemein nicht gut auf Situationen hochskalieren, in denen Experimente teuer sind. Neue Ansätze, bei denen zusätzlich reichlich Daten aus der realen Welt verwendet werden (wie Tesla sie sammelt) könnten jedoch helfen, das zu ändern.

