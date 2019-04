Neuer Speedtest: Unitymedia gibt Tipps zur Heimnetz-Optimierung

Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia stellt einen neuen Speedtest vor, mit dem seine Kunden auch möglichen Speedbremsen im Heimnetzwerk auf die Spur kommen können. Der zweistufige Test misst wie üblich die am Endgerät des Kunden zur Verfügung stehende Bandbreite. Weicht das Ergebnis von der vertraglich vereinbarten Bandbreite ab, überprüft Unitymedia die Bandbreite, die am Kabelmodem angeliefert wird. Auf Grundlage des Ergebnisses ermittelt der Speedtest dann Handlungsoptionen für den Kunden.

Liegt das Problem auf der Netzseite, empfiehlt Unitymedia eine Störungsmeldung. Wenn am Endgerät nicht die vertraglich vereinbarte Bandbreite ankommt, unterbreitet der Netzbetreiber den Kunden dann individuelle Vorschläge, wie sie ihr Heimnetz verbessern können. Dabei geht es um Tipps, wie man den Router optimal positioniert oder welches Frequenzband genutzt werden sollte.

Bremsen im Heimnetz

Gerade bei hohen Bandbreiten von 400 Mbit/s oder 1 Gbit/s liegt das Problem häufiger im Heimnetz, weiß der Netzbetreiber aus Erfahrung. Bei der Analyse helfen dann auch die Daten der vom Netzbetreiber gestellten Hardware. Auch den Gerätetyp und verwendeten Browser kann der Speedtest – wie jeder Webserver bei einem Seitenabruf – erkennen und daraus seine Schlüsse ziehen.

Der Speedtest ist unter speedtest.unitymedia.de abrufbar. Der Test soll schrittweise ausgebaut werden. So ist bei netzseitigen Problemen eine automatische Störungsmeldung denkbar. Kann der Kunde die Fehler in seinem Heimnetz nicht selbst beheben, könnte er künftig automatisch an den digitalen Support übergeben werden. Pro Monat testen nach Angaben des Unternehmens mehr als 750.000 Unitymedia Kunden die von ihnen gebuchte Internetgeschwindigkeit. (vbr)