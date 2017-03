Das deutsch-spanische Start-up "Dive" startet in Deutschland am heutigen Freitag seine kostenlose "Context Discovery Platform" dive.tv für Smartphones und Samsung-Fernseher.

"Eine neue Art des Fernsehens entdecken und Szene für Szene in Lieblingsfilme und -serien eintauchen" - mit diesem großen Versprechen will das deutsch-spanische Start-up mit seiner "Context Discovery Platform" dive.tv in Deutschland an den Start gehen.

Nutzer der Smartphone-App sollen über dive.tv Informationen zum laufenden Programm angezeigt bekommen – Szene für Szene und ohne Verzögerungen.Dabei ist es laut Dienst egal, ob man Inhalte über klassische TV-Sender wie ProSieben, SAT.1, RTL, RTL II und Vox konsumiert, über Bluray, DVD oder Streaming-Dienste wie Netflix, Maxdome oder Amazon Prime Video. Aktuell seien bereits mehr als 2.500 Titel erfasst, bis Ende 2017 sollen es mehr als 10.000 Titel sein.

Wie der Dienst funktioniert, beschreibt der Anbieter so: "dive.tv ist keine Streaming-App, sondern kontextualisiert (also erkennt automatisch) verschiedenste Elemente aus über 20 Kategorien und beantwortet so Fragen, die während des TV-Konsums aufkommen, in Echtzeit." Ermöglicht werde diese Kontextualisierung "durch künstliche Intelligenz, insbesondere Computer Vision und Deep-Learning-Technologien", die im Hintergrund laufen.

Geschäftsmodell

In Praxis kennt man solche Ansätze beispielweise von Streaming-Diensten – etwa als "X-Ray" bei Amazon Video – und Blu-rays, wo man auf Knopfdruck meist Zusatzinformationen zum Regisseuren, zu den Schauspielern und den Orten der Handlung bekommt. Diese Angaben bietet dive.tv auch, will nach eigenen Angaben auch Fragen beantworten wie "Diese schöne Couch – von welchem Hersteller/Designer ist sie?", "Welches Make-up nutzt der Hauptdarsteller/die Hauptdarstellerin?" oder "Woher bekomme ich das Poster aus dieser TV-Show, wo kann ich es bestellen?".

Tatsächlich schaffe dive.tv laut Anbieter "nicht nur neue Wege für Zuschauer, Fernsehen auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben, es eröffnet auch Unternehmen aus den Bereichen Product Recommendation, Video-on-Demand, Digital Advertising oder dem Online-Handel allgemein neue Chancen, so gezielt und streuverlustarm wie möglich an potentielle Kunden heranzutreten."

Reingeschaut

Nicht nur auf Android-Smartphones und iPhones ist der Dienst verfügbar, für ausgewählte Samsung-Fernseher der Modelljahre 2015 und 2016 steht auch eine dive.tv-App zur Installation bereit. Diese haben wird uns kurz angeschaut – und mussten feststellen, dass trotz offiziellem Deutschlandstart die Auswahl an Titeln sehr überschaubar ist. Am Nachmittag hat derzeit die Serie "The Big Bang Theory" auf ProSieben die höchste Trefferquote. Immer wieder ist bei dive.tv auch noch von "Demo" die Rede.

Beim Probegucken zeigte sich, dass dive.tv tatsächlich die Infos auf der unteren Leiste zu jeder Szene anpasst. Oft sind die abrufbaren Informationen aber generisch: Zu den Figuren gibt es eine allgemeine Beschreibung, die keinen direkten Bezug zur laufenden Episode hat. Sowas ist recht schnell angelegt – und kein Vergleich beispielsweise zur Steelbook-Edition der Serie "Game Of Thrones" auf Blu-ray, wo man zu jeder Szene konkrete Details abrufen kann. Bei dive.tv bekommt man hingegen am ehesten interessante Informationen zu "The Big Bang Theory", wenn Gaststars auftreten oder Wissenschaftler erwähnt werden.

Wohin die Reise gehen kann, zeigt eine Szene, in der dive.tv ein Modell des Space Shuttles in der Infoleiste einblendet – obwohl wir nicht wirklich sicher waren, ob ein solches hier überhaupt zu sehen war. Klickt man darauf, bekommt man zunächst eine größere Abbildung und wird nach einem weiteren Klick über den Browser des TVs auf die passende Produktseite von Amazon Spanien geleitet – mit hinterlegtem Affiliate-Link. Und auch viele andere Gegenstände tauchen auf, bei denen man über Affiliate-Links auf Shop-Angebote kommt. Interessante Zusatzinformationen gibt es zu den Teilen aber nur selten.

Alles in allem sind die Informationen von dive.tv aktuell noch recht flach. Folglich hält sich der Mehrwert des Dienstes aktuell in Grenzen – außer man ist als Fan tatsächlich daran interessiert, sich alle möglichen Gegenstände aufzählen zu lassen. In den Werbepausen werden übrigens keine Informationen eingeblendet – Dive möchte es sich wohl nicht mit den TV-Sendern verscherzen. (nij)