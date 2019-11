Neuer DNA-Test selektiert Embryos vor

Das US-Startup Genomic Prediction bietet einen Babyauswahl-Test "LifeView" für künstliche Befruchtungen an (In-vitro-Fertilisation, kurz IVF). Damit soll die DNA der erzeugten Embryonen darauf untersucht werden, ob diese an einer von elf häufigen Krankheiten leiden. Mit diesem Wissen sollen Eltern die gesündesten Embryos auswählen können, wie Technology Review online in "Der Gattaca-Babytest ist da" berichtet.

Bei dem Test werden zuerst einen Tag alten IVF-Embryos einige Zellen entnommen. Dann untersucht Genomic Prediction ihre DNA an mehreren hunderttausend genetischen Positionen. Diese lieferten einen sogenannten "polygenischen Risikowert", das heißt eine statistische Schätzung darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit Krankheiten im späteren Leben auftreten werden.

Der Test liefert Risikoeinschätzungen unter anderem für Diabetes, Herzinfarkt und fünf Krebsarten. Laut Werbe-Flyern des Unternehmens werden Eltern auch gewarnt, wenn Embryonen voraussichtlich zu den zwei Prozent der Bevölkerung mit der geringsten Körpergröße oder zu den zwei Prozent mit der niedrigsten Intelligenz gehören würden.

Der Test scheint direkt dem Science-Fiction-Film "Gattaca" entsprungen zu sein. Tatsächlich diente der Film mit Ethan Hawke in der Hauptrolle als Inspirationen für Laurent Tellier, dem Geschäftsführer von Genomic Prediction. Bisher sind allerdings nur wenige Fruchtbarkeitszentren auf den neuen und noch weitgehend unerprobten Test angesprungen. Erst in den nächsten Wochen sollen erste Fallstudien veröffentlicht werden.

