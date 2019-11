Neuer Videostreamingdienst: Disney+ kommt am 31. März 2020 nach Deutschland

Disneys Flatrate-Videostreamingdienst "Disney+" wird ab dem 31. März 2020 in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien offiziell verfügbar sein; weitere Länder sollen nach Aussagen des Unternehmens folgen. Dies gab der Mäusekonzern nun über seinen offiziellen Twitterkanal bekannt.

Bereits ab dem 17. November geht Disney+ in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und den Niederlanden an den Start. Einige Nutzer kritisieren nun, dass der deutsche Starttermin zu weit in der Zukunft liegen würde – auch und gerade im Hinblick auf die neue Star-Wars-Serie "The Mandalorian", die in den anderen Regionen auf Disney+ mit dem Start des Dienstes abrufbar sein soll.

In den Niederlanden kostet Disney+ 6,99 Euro im Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr. Dafür bekommt man bis zu vier parallele 4K-Streams und bis zu sieben Profile.

Bekannt ist neben den Starttiteln bereits, dass Disney+ das HDR-Format Dolby Vision und 3D-Sound im Format Dolby Atmos unterstützen wird – wodurch es (wie schon bei iTunes) dazu kommen dürfte, dass die Streamingfassung von Filmen ein dynamisches HDR-Bild bieten, während man auf der Ultra HD Blu-ray lediglich statisches HDR10 serviert bekommt.

Wie Disney+ abspielen?

Disney+ kommt auf mehreren Wegen zum Zuschauer. So ist es auf einigen Smart-TVs direkt über TV-Apps empfangbar, darunter Fernseher von LG. Zu den Mediaplayern, die Disney+ wiedergeben können sollen, zählen das Apple TV (4K) und Microsofts Spielkonsole Xbox One. Amazons Fire-TV-Player werden nach aktuellem Kenntnisstand aber nicht unterstützt. Nach US-Medienberichten soll dahinter ein Streit zwischen Amazon und Disney über die Platzierung an Werbung beziehungsweise die Beteiligung an daraus generierten Einnahmen stehen.

In den USA gibt es Disney+ im Bundle mit Disneys Dienst Hulu, der mit Produktionen wie "Catch-22" und "The Handmaid's Tale" Serien abseits der Familienunterhaltung zeigt. Hulu ist hierzulande aber nicht verfügbar, die Rechte liegen oft bereits bei anderen Streamingdiensten. (nij)