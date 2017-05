Weil das neue Logo des US-Streamingdiensts Pandora dem eigenen zu sehr gleiche, zieht Paypal nun vor Gericht. Nutzer würden auf ihren Smartphones durch die App-Symbole verwirrt.

Weil Pandoras neues Logo dem eigenen zu sehr gleiche und damit das Urheberrecht verletze, hat Paypal den US-Streamgindienst verklagt. Das im Oktober des vergangenen Jahres vorgestellte neue Pandora-Logo gleiche dem drei Jahre alten Paypal-Logo in ungesetzlicher Weise, gibt sich der Bezahldienst überzeugt, berichtet Ars Technica. Das Pandora-Logo gefährde die Geschäftsinteressen von Paypal und schade der Nutzererfahrung, behauptet Paypal in der Klageschrift, die das US-Onlinemagazin veröffentlicht hat. Weil Pandora auf mehrere Hinweise nicht reagiert und das Logo beibehalten habe, sei nun Klage eingereicht worden, erklärt das US-Unternehmen darin.

Paypals Logo zeigt übereinandergelegt zweimal den Großbuchstaben "P" aus dem Unternehmensnamen in weiß auf blauem Hintergrund. Pandoras neues Logo besteht aus einem blauen "P" auf weißem Grund. Dass Nutzer durch die Ähnlichkeit verwirrt würden, zeigten Tweets, erklärt Paypal in der Klageschrift. Mehrere Nutzer erklären darin, dass sie die beiden App-Symbole verwechseln würden. Das Logo sei also verwirrend, frustrierend und erschwere es den Nutzern, die gewünschte App zu finden. Gerade darin bestehe aber eine wichtige Funktion des Logos: Es müsse auf den gefüllten Bildschirmen von Smartphones und Tablets hervorstechen, erklärt Paypal.

Pandora hat sich bislang nicht zu der Klage geäußert. Der Streamingdienst hatte lange ein blau umrandetes großes "P" mit Serifen als Logo. Der Dienst war ursprünglich weltweit zu empfangen, kann aber aus lizenzrechtlichen Gründen seit 2007 nur in den USA und inzwischen noch Australien sowie Neuseeland abgerufen werden. (mho)