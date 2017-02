Nutzer klagen über klemmende Tasten und unerwünschte Doppeltipper bei Apples neuester Notebook-Baureihe. Zuvor hatten schon Besitzer des MacBook Retina Probleme vermeldet, das über eine ähnliche Tastatur verfügt.

Apples im aktuellen MacBook Pro verbaute "Tastatur basierend auf dem neuen Butterfly-Mechanismus" funktioniert offenbar nicht immer so wie gewünscht. Nutzer in Apples offiziellem Supportforum berichten über verschiedene Probleme mit dem besonders flachen Keyboard, das auch schon – in einer etwas einfacheren Variante – im MacBook Retina steckt.

Eingabetaste reagiert mehrfach

Zu den erwähnten Fehlern zählen klemmende Tasten ebenso wie Keys, die mehr als einen Tastenanschlag produzieren. So kommt es vor, dass ein Druck auf eine Buchstabentaste das Zeichen mehrfach statt nur einmal produziert, auch die Eingabetaste reagiert manchmal mehrfach statt nur einmal. In anderen Fällen reagieren einzelne Tasten gar nicht.

Ein Forennutzer berichtete, dass sein neues MacBook Pro mit 15-Zoll-Bildschirm und Touch Bar bereits nach einigen Stunden Tastaturprobleme hatte – hier funktionierte das Keyboard zwar, doch verursachte das Drücken einzelner Tasten ein merkwürdiges hochfrequentes Geräusch. Das MacBook Pro war dabei bereits relativ warm.

MacBook Retina schon mit Problemen

Es ist unklar, ob es sich um Soft- oder Hardware-Probleme handelt. Nutzer erhielten allerdings laut eigenen Angaben öfter komplett neue Geräte, wenn sie sich an den Apple-Support wendeten. Ebenso unklar ist, wie häufig die Fehler auftreten – in Apples Supportforum gibt es allerdings eine Reihe von Threads. Betroffene sollten sich an den Apple-Support wenden.

Beim MacBook Retina hatte es im Januar ähnliche Berichte zu Tastaturproblemen gegeben. Hier kam es vor, dass einzelne Tasten klemmten, was oftmals damit zusammenhing, dass Krümel, Staub oder anderes unerwünschtes Material in die engen Ritzen gelangte. Teilweise half es, mit Druckluft die Tasten wieder freizublasen – etwas, was ebenfalls der Apple-Support leisten kann.

Apple hatte mit dem MacBook Retina des Jahrgangs 2015 eine komplett neue Tastatur eingeführt, die nochmals flacher ausfällt und über den erwähnten Butterfly-Mechanismus verfügt. Beim MacBook Pro mit 15- und 13-Zoll-Retina-Bildschirm, das im Herbst 2016 erschien, wurde eine weiterentwickelte Variante dieser Tastatur verbaut – sie liefert etwas mehr Anschlagweg, ist dafür aber auch leicht lauter geworden.