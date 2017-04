Nintendo hat den New Nintendo 2DS XL angekündigt: Ein Handheld für 150 US-Dollar, mit dem man 3DS-Games spielen kann - allerdings ohne 3D-Funktion.

Nintendo erweitert sein Produktportfolio um ein weiteres Handheld: Der "New Nintendo 2DS XL" beherrscht Spiele der 3DS-Generation, hat aber keinen 3D-Bildschirm. Dafür ist der Preis etwas geringer: In den USA liegt er bei 150 US-Dollar.

Trotz fehlendem 3D-Bildschirm kann man mit dem New 2DS XL alle Spiele zocken, die auch auf dem 3DS laufen. Der Bildschirm des Handhelds misst 4,88 Zoll, das Gewicht liegt bei 260 Gramm.

Im Gegensatz zum Vorgängermodell 2DS lässt sich der New 2DS XL wie der große 3D-Bruder zusammenklappen. Der Touchscreen auf der unteren Hälfte unterstützt NFC und Amiibos. In der Konsole befindet sich eine microSDHC-Karte mit 4 GByte Speicher. Ein Touchpen ist ebenfalls im Paket enthalten.

Der New Nintendo 2DS XL erscheint am 28. Juli in Europa. (dahe)