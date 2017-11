Harry Potter Wizards Unite ist das neue Spiel von Pokémon-Go-Entwickler Niantic.

Nach dem Erfolg von Pokémon Go nimmt Niantic eine weitere weltbekannte Marke ins Visier: Das neue Mobilspiel der früheren Google-Tochter dreht sich um die Harry-Potter-Welt.

Mit Pokémon Go ist dem Spiele-Entwickler Niantic Labs ein Welterfolg gelungen. Ein Nachfolger des beliebten Mobile Games ist bereits in Arbeit: Er spielt im Harry-Potter-Universum und kommt 2018 auf den Markt, schreibt Entwickler Niantic in einem Blog-Eintrag. Der Titel wird demnach von Rechteinhaber Warner Bros. mitentwickelt und wird den Namen "Harry Potter: Wizards Unite" tragen. Auf den Markt kommen soll der Pokémon-Go-Nachfolger 2018.

Auch im Harry-Potter-Spiel von Niantic wird es wieder um das gemeinsame Koop-Spielvergnügen gehen, bei dem virtuelle Inhalte auf dem Handy über die reale Umgebung gelegt werden. Zuerst hatte Niantic dieses Spielprinzip mit Ingress berühmt gemacht, mit Pokémon Go wurde das Konzept einem Massenpublikum bekannt. Im kommenden Harry-Potter-Titel können Spieler Zaubersprüche lernen und in der Nachbarschaft zusammen mit Mitstreitern diverse Bestien aus der von J.K. Rowling geschaffenen Welt besiegen, schreibt Niantic. Weitere Details sind noch nicht bekannt. (dahe)