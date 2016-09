(Bild: Youtube)

Grassierender Hassrede im Internet will die Videoplattform Youtube mit einer neuen Initiative für Toleranz begegnen. Mit an Bord sind auch 22 Youtube-Stars.

Unter dem Titel "#Nichtegal“ hat Googles Videoplattform eine Initiative gegen Hass und Intoleranz in Netz gestartet. Das Vorhaben steht unter Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, weitere Partner sind die Bundeszentrale für politische Bildung sowie die Freiwillige Selbstkontrolle. Mit an Bord sind auch 22 Youtube-Stars wie "Die Lochis“, "DagiBee“ und "Bullshit TV“, die einem Clip aufrufen, gegen Intoleranz und für mehr Respekt in Online-Communitys einzutreten.

Neben dem gemeinsamen Clip soll jeder der Stars auch in seinem eigene Youtube-Channel für die Kampagne werben. Zudem sind deutschlandweit 200 Workshops mit rund 6000 Schülern geplant, in denen der Online-Aufruf auch in die Offline-Welt getragen werden soll. Dabei sollen Schüler der Klassenstufen 9 und 10 von Medienpädagogen in der Produktion von Youtube-Clips sowie im Umgang mit Online-Hassrede unterwiesen werden. Das Wissen sollen sie als Mentoren dann an jüngere Schüler weitergeben. Bewerbungen, um die Workshops an die eigene Schule zu bringen, werden bis November online entgegengenommen. (axk)