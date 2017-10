Die neue niederländische Regierungskoalition hat sich darauf geeinigt, die Ladeinfrastruktur für emissionsfreie Autos auszubauen. (Bild: dpa)

Die neue niederländische Regierung will in dreizehn Jahren keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr zulassen. Derzeit liegt der Marktanteil von Elektrofahrzeugen in den Niederlanden bei weniger als zwei Prozent.

In den Niederlanden dürfen von 2030 an nur noch emissionsfreie Autos für den Straßenverkehr zugelassen werden. Für Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren soll es dann keine Genehmigungen mehr geben. Darauf hat sich die Vier-Parteien-Allianz, die sieben Monate nach der Wahl die künftige Regierung in Den Haag stellen will, verständigt. Auch will sie für eine "ausreichende Ladeinfrastruktur" sorgen und beispielsweise für emissionsfreie Autos geringere Parkgebühren verlangen. Dem Bündnis gehören neben der rechtsliberalen VVD, die mit Mark Rutte den Ministerpräsident stellt, die sozialliberale D66 und die beiden konservativen Parteien CDA und ChristenUnie an.

Derzeit haben emissionsfreie Elektrofahrzeuge in den Niederlanden einen Marktanteil von unter zwei Prozent. Tesla dominiert dort die Nische mit den Modellen S und X, gefolgt vom Hyundai Ioniq Electric und dem BMW i3. Dem Vernehmen nach strebten die Koalitionspartner zunächst sogar als Stichjahr 2025 an, womit sie auf den Spuren der Norweger gewandelt wären. Über einen potenziellen Bann neuer Autos mit Verbrennungsmotor wurde in Den Haag seit einem guten Jahr debattiert.

Die Niederlande schließen sich damit anderen Ländern und Regionen an, die ähnliche Ziele ausgegeben haben. So setzen etwa Frankreich, Großbritannien, China und Kalifornien verstärkt auf die Elektromobilität, sie wollen Diesel und Benziner in absehbarer Zeit ausrangieren. Hierzulande fordert neben den Grünen etwa auch der Bundesrat, dass auf deutschen Straßen und in der ganzen EU "spätestens ab dem Jahr 2030" nur noch emissionsfreie Pkw zugelassen werden. (Stefan Krempl) / (anw)