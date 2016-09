(Bild: Nikon)

Der Messeauftritt von Nikon auf der diesjährigen Photokina steht diesmal ganz im Zeichen hipper Action-Cams. Drei Modelle schickt das Unternehmen ins Rennen.

Im Zentrum der Präsentation von Nikon auf der Photokina stehen in diesem Jahr Action- und Wearable-Cams. Dazu kommt die Nikon D3400, eine DSLR für Einsteiger, die auf der Fachmesse in Köln erstmals öffentlich gezeigt wird. Sie ist mit einem DX-Format-Sensor mit 24,2 Megapixel ausgestattet und kann Fotos per Bluetooth auf ein Smartphone übertragen. Außerdem kann sie bis zu fünf Bilder pro Sekunde schießen und Videos in Full HD aufnehmen.

KeyMission-Action-Cams

Bei der neuen KeyMission 360 handelt es sich nach Angaben des Herstellers um eine robuste Action-Kamera, die noch bis zu einer Wassertiefe von maximal 30 Metern bis zu 60 Minuten lang funktionieren soll. Die Kamera kann 360-Grad-Aufnahmen in einer Auflösung von bis zu 3.840 x 2.160 Pixeln (4K UHD) aufnehmen und ist laut Nikon bis zu einer Fallhöhe von zwei Metern stoßfest. Zudem ist sie staubdicht und frostbeständig bis zu minus 10 Grad Celsius. Sie soll voraussichtlich ab Anfang November verfügbar sein und 499 Euro kosten.

Ihre kleinere Schwester, die KeyMission 170, kann bis zu 170 Grad breite Weitwinkelvideos in ebenfalls 4K UHD aufnehmen. Sie funktioniert laut Nikon in bis zu zehn Metern Wassertiefe und bei Einsatz des separat erhältlichen Unterwassergehäuses WP-AA1 sogar in bis zu 40 Metern Wassertiefe. Sie soll ebenfalls im November erscheinen und 399 Euro kosten.

Ergänzt werden diese beiden Action-Cams von der KeyMission 80, die sich direkt am Körper tragen lässt und laut Nikon für schnelle und unkomplizierte Aufnahmen von Fotos und Filmen konzipiert wurde. Auf der Rückseite hat dieses Modell neben einem kleinen LCD-Monitor auch eine zweite Kamera mit einem 4,9-Megapixel-Objektiv, das für Selfies gedacht ist. Nach Angaben des Herstellers übersteht die KeyMission 80 auch plötzliche Regengüsse und ist bis zu einer Tiefe von einem Meter wasserdicht. Als geplanten Preis gibt Nikon 299 Euro an.

SnapBridge 360/170: Cam-Steuerung per App

Neu ist außerdem die App SnapBridge 360/170, mit der sich die KeyMission 360 und 170 auch aus der Ferne bedienen lassen. Damit sollen sich Fotos aufnehmen und bearbeiten sowie die Kameraeinstellungen bearbeiten lassen. Außerdem sollen die Apps, die sowohl für Android als auch iOS entwickelt wurden, einen Live-Feed anzeigen können. Für die KeyMission 80 gibt es eine separate App, mit der sich Fotos automatisch auf ein Smartphone übertragen lassen.

Neben den genannten Kameras können Besucher auf dem Nikon-Stand in Halle 2.2 unter anderem auch das Spitzenmodell D5 mit einem Bildsensor im FX-Format sowie ihre "kleine Schwester" D500 ausprobieren. Auf einer eigenen Bühne berichten unter anderem Fotografen wie Ami Vitale von National Geographic und der Sportfotograf Joel Marklund über ihre Arbeit.

