Nintendo fährt dank der Nintendo Switch und deren hochkarätigen Spielen wesentlich höhere Gewinne ein als im Vorjahreszeitraum.

Nintendo steigert dank seiner aktuellen Spielekonsole Switch seinen Gewinn und Umsatz deutlich. Die japanische Traditionsfirma verdiente in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres (das am 1. April begann) unter dem Strich rund 51,5 Milliarden Yen (390 Millionen Euro). Das sind 34,5 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um das 2,7-fache auf gut 374 Milliarden Yen zu. Die Switch ist die erste Nintendo-Konsole, mit der man sowohl unterwegs als auch zuhause am Fernseher spielen kann.

Nintendo verbindet mit ihr große Hoffnungen, nachdem die weitgehend gefloppte Vorgänger-Konsole Wii U von Sonys und Microsofts Konkurrenzgeräten Playstation 4 und Xbox One abgehängt wurde. Zudem muss sich die Branche dem Wettbewerbsdruck durch günstige bis kostenlose Smartphone-Spiele stellen. Nintendo konnte im ersten Geschäftshalbjahr 4,89 Millionen Switch-Konsolen absetzen, knapp die Hälfte der fürs Gesamtjahr angepeilten Marke von 10 Millionen Stück. Die Nintendo Switch punktet vor allem mit hochwertigen Exklusivtiteln, etwa The Legend of Zelda Breath of the Wild und Super Mario Odyssey.

Nintendo hob die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr folgend kräftig an und rechnet jetzt mit einem Nettoertrag von 85 Milliarden Yen, nachdem man zuvor von 45 Milliarden Yen ausgegangen war. Der Umsatz dürfte sich auf 960 Milliarden Yen statt 750 Milliarden Yen belaufen. (mit Material von dpa) / (mfi)