Nintendo: Luigi's Mansion 3 und Animal Crossing kommen auf die Switch

Nintendo bringt im kommenden Jahr mit Luigi's Mansion 3 und einem neuen Animal Crossing zwei neue Top-Titel auf die Switch. Die beiden Spiele wurden auf dem jüngsten Direct-Event angekündigt. Viele Details gibt es zu den Titeln noch nicht. Außerdem hat Nintendo noch "Yoshi's Crafted World" und einen Port von Civilization 6 für die Nintendo Switch angekündigt. Civ 6 soll noch im November auf der Hybrid-Konsole erscheinen.

Quelle: Nintendo UK

Im Januar 2019 wird Nintendo außerdem Deluxe-Editionen der WiiU-Spiele "New Super Mario Bros. U" und "New Super Luigi U" für die Switch veröffentlichen – überarbeitete Fassungen von bereits veröffentlichten Spielen also.

Switch Online am 19. September

Nintendo hat außerdem letzte Details zum Online-Dienst "Switch Online" angekündigt. Der Service startet am 19. September. Ab diesem Datum kann man nicht mehr kostenlos online gegen andere spielen. Dazu muss man stattdessen ein Abo bezahlen, genauso wie bei Xbox One und PS4. Das Nintendo-Abo ist dafür immerhin günstiger als die der Konkurrenz: Man kann 4 Euro für einen Monat, 8 Euro für 3 Monate und 20 Euro für ein Jahr zahlen.

Quelle: Nintendo DE

Ein Account mit Switch-Online-Abo lässt sich auf mehreren Switch-Konsolen nutzen, die Speicherstände werden in der Cloud abgelegt. Außerdem können Abonnenten 20 Nintendo-Klassiker spielen, darunter Super Mario Bros und The Legend of Zelda. Die komplette Liste der NES-Spiele gibt es bei Nintendo zu sehen. Weitere Titel sollen im Lauf der Zeit dazukommen.

Ein Abo von Switch Online bedeutet außerdem Zugang zu einer exklusiven Smartphone-App, mit der man je nach Spiel zusätzliche Informationen oder Inhalte angezeigt bekommt. Abonnenten profitieren laut Nintendo außerdem von Sonderangeboten. (dahe)