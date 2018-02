Nach Super Mario Run kommt nun auch Mario Kart auf mobile Endgeräte. Das kündigte Nintendo bei der Verkündung der Unternehmenszahlen an. Der Italo-Klempner kommt außerdem in die Kinos.

Mario unternimmt einen zweiten Ausflug auf das Smartphone: Nach dem Jump'n'Run Super Mario Run entwickelt Nintendo nun auch ein Mario-Kart-Rennspiel für mobile Endgeräte. Mario Kart Tour wurde zur Verkündung der jüngsten Quartalszahlen angekündigt. Weitere Informationen zum kommenden Titel gibt es noch nicht, das Mario-Kart-Spielprinzip ist allerdings ausreichend bekannt. Mario Kart Tour soll vor März 2019 in den Handel kommen.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z