Ein Tüftler hat die Technik aus der Dockingstation von Nintendos Switch zum Anschluss an ein TV herausoperiert und in ein kleineres und somit transportableres Gehäuse verfrachtet.

Der Bastler mit dem Namen Jolimon hat eine alternative Dockingstation für Nintendos aktuelle Spielkonsole Switch entwickelt. Seine Version soll 75 Prozent kleiner sein als das Original. So kann man das kompaktere Dock besser verstauen, etwa wenn man woanders auf dem Fernseher spielen will.

Das Dock ist für den TV-Betrieb zwingend nötig: In einem kurzen Test der c't-Redaktion ließ sich der Switch mit einem an das Tablet angeschlossenen USB-C-HDMI-Adapter kein TV-Bild entlocken – unterwegs erscheinen Spiele direkt auf dem Bildschirm des Tablets.

Bald zu kaufen?

Für sein Bastelprojekt verfrachtete Jolimon eigenen Angaben zufolge die Technik des Original-Docks in ein von ihm gebautes Gehäuse. Seine Version soll die die gleichen Funktionen wie das Original aufweisen und man kann die Konsole über das Dock laden und Bilder in Full-HD via HDMI an ein TV schicken.

Jolimon plant nun sogar, sein Dock in größerem Stil zu fertigen und zum Verkauf anzubieten.