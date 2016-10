(Bild: Nintendo)

Nintendo hat am Donnerstag das Geheimnis um seine NX-Konsole gelüftet: Sie heißt Nintendo Switch, lässt sich stationär und mobil einsetzen und kommt im März 2017.

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Nintendos neue Spielkonsole Switch (Codename NX) ist ein Hybrid aus Fernseh- und Mobilkonsole. Das Hauptgerät besteht aus einem flachen Tablet mit etwa 7-Zoll-Bildschirm-Diagonale (technische Spezifikationen stehen noch aus). An dessen Seiten können zwei Controller (Joy-Con) eingehängt werden. Jeder bringt einen Analogstick, vier Druckknöpfe und zwei Hebel für den Zeigefinger mit. Am Switch angesteckt (oder über einen Adapter miteinander verbunden) lassen sich damit Spiele wie mit einem Gamepad steuern.

Switch ist bei der Konsole Programm. Über das Einschub-Dock wird sie aufgeladen und mit dem Fernseher verbunden. Die beiden Joy-Cons lassen sich mit einem Adapter zu einem Gamepad zusammenstecken.

Zieht man die Joy-Cons ab, hat man zwei kleine Controller, mit dem auch zwei Spieler gemeinsam spielen oder gegeneinander antreten können. Per Funk nehmen zwei Switch-Konsolen für Vierspieler-Partien Kontakt auf.

Die Spiele werden auf Speicherkarten (Gamecards) eingeschoben, werden sich vermutlich auch per Download im internen Speicher der Konsole ablegen lassen. Zum Laden und Anschluss an einen HD-Fernseher dient ein Dock. Zudem gibt es einen (vermutlich separat angebotenen) Pro Controller: Ein Funk-Gamepad mit Standard-Layout.

Wenig Details

Nintendo hat bislang nur einen etwa 3 Minuten langen Werbe-Clip zur Switch-Konsole veröffentlicht. Als Termin wird darin März 2017 angekündigt. Einen Preis oder weitere technische Details teilte das Unternehmen nicht mit. Lediglich Nvidia gab bekannt, dass es sich bei der GPU um einen Tegra-Chip handelt.

Über die Leistungsfähigkeit der Konsole lässt sich nur spekulieren. Zu sehen sind in dem Clip zahlreiche bekannte Wii-U-Spiele, was darauf hindeuten kann, dass Switch zur Wii U voll kompatibel sein könnte. Zumindest das nächste Zelda-Abenteuer "Breath of the Wild" soll sowohl für Wii U als auch für Switch erscheinen. Ob und wie Besitzer der Wii U Spiele auf die Switch übertragen können, ist noch unklar. (hag)