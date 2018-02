Die Switch bringt Nintendo zurück ins Spiel. (Bild: dpa, Christophe Gateau)

Nintendo hat von der Spielkonsole Switch in neun Monaten mehr Geräte verkauft als von der Wii U in fünf Jahren. Das wirkt sich auch auf die Unternehmenszahlen aus: Umsatz und Gewinn ziehen deutlich an.

Nintendo hat seinen Umsatz im vierten Quartal 2017 mit knapp 483 Milliarden Yen (3,6 Milliarden Euro) im Jahresvergleich fast verdreifacht. Der Gewinn stieg um 29 Prozent auf 83,7 Milliarden Yen (617 Millionen Euro), wie Nintendo am Mittwoch mitteilte.

Maßgeblich am Erfolg beteiligt ist die Spielkonsole Nintendo Switch. Der Hersteller hat von der neuen Konsole im vergangenen Quartal 7,2 Millionen Stück verkauft und seine Absatzprognosen für das aktuelle Geschäftsjahr, das noch bis Ende März läuft, von 14 Millionen auf 15 Millionen Geräte angehoben.

Switch holt Nintendo aus der Krise

Schlechte Verkaufszahlen des Vorgängers Wii U hatten dem japanischen Unternehmen roten Zahlen beschert. Die Nintendo Switch hingegen ist als Konsole für den heimischen Fernseher und für Unterwegs gut angenommen worden. Seit der Markteinführung im März 2017 hat Nintendo von der Switch knapp 14,9 Millionen Exemplare verkauft – mehr als von der Wii U in fünf Jahren.

Das Spiel "Super Mario Odyssey" verkaufte sich laut dem Quartalsbericht bis Dezember 2017 über 9 Millionen mal, gefolgt von den Exklusiv-Titeln "Mario Kart 8 Deluxe" (7,33 Millionen), "Splatoon 2" (4,91 Millionen) und "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (3,94 Millionen). Für die Nintendo 3DS verkaufte sich "Pokémon Ultra Sun/Pokémon Ultra Moon" 7,17 Millionen mal. (Mit Material der dpa) / (bme)