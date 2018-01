(Bild: Nintendo)

Miitomo war der Anlauf Nintendos, eine App für die Mobile-Betriebssysteme Android und iOS zu entwickeln. Die Mischung aus Minispiel-Sammlung und sozialem Netzwerk wird im Mai abgeschaltet.

Nintendo schaltet das Social-Game Miitomo ab. Das teilt das Unternehmen auf der Webseite des Spiels mit. Am 9. Mai wird Nintendos erster Versuch, auf Android und iOS Fuß zu fassen, nicht mehr spielbar sein. Schon jetzt ist es nicht mehr möglich, virtuelle Währung für Spielinhalte zu erwerben.

Miitomo ist eine Mischung aus Minispiel-Sammlung und sozialem Netzwerk. Im Zentrum des Geschehens steht der Mii-Avatar, der mit diversen Kleidungsstücken ausgerüstet und abfotografiert werden will. Die App ging am 31.3.2016 an den Start.

Wirklich viel gab es in Miitomo nicht zu tun. Dass Miitomo nun schon nach zwei Jahren abgeschaltet wird, lässt vermuten, dass die App sich keiner großen Beliebtheit mehr erfreute. Hartnäckige Nutzer, die Miitomo in den kommenden Wochen vor dem endgültigen Aus noch weiterspielen, werden mit zustätzlichen Login-Boni belohnt.

Miitomo wurde einst als Startschuss für Nintendos Mobilplattform-Pläne gehandelt. Daraus wurde nichts. Anstatt sich auf die Entwicklung für iOS und Android zu fokussieren, blieb Nintendo seinen eigenen Mobilkonsolen treu – scheinbar mit Erfolg. Die Hybrid-Konsole Nintendo Switch verkauft sich bislang hervorragend. (dahe)