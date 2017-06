(Bild: Nintendo)

Kurz und knapp hat Nintendo seine Trailer-Show zur E3 gehalten: Eine Handvoll Spiele, Terminankündigungen sowie ein Bekenntnis zu Wettkämpfen.

Der Nachschub an Switch-Spielen läuft etwas zäh an. Und auch wenn die ersten Verkaufszahlen die Japaner positiv stimmen, brauchen die Entwicklerteams Zeit, um neue Spiele auf den Weg zu bringen. So wird es bis Weihnachten nur wenige Neuveröffentlichungen geben. Nach knapp einer halben Stunde hatte Nintendo in seiner E3-Trailer-Show bereits alles Wichtige gezeigt.

Den Anfang macht das von Ubisoft angekündigte "Mario und Rabbids Kingdom Battle". Das rundenbasierte taktische Rollenspiel soll am 29. August auf den Markt kommen. Knapp einen Monat später treten sich Pikachu & Co. in "Pokémon Tekken DX" am 22. September in Arenen gegenüber. Eine Woche später bringt Electronic Arts "Fifa 18" heraus. Das groß angekündigte "Super Mario Odyssey" folgt am 27. Oktober. Nintendo zeigte weitere extrem bunt gestaltete Level, die stark an Super Mario Galaxy erinnerten. Im Herbst soll zudem "Fire Emblem Warriors" erscheinen. Konkrete Details nannte Nintendo nicht. Kurz vor Jahresende folgen das Rollenspiel "Xenoblade Chronicles 2" sowie eine Umsetzung des Online-Multiplayer-Spiels "Rocket League".

Nintendo-Spiele in 2018

2018 geben Kirby und Yoshi ihr Stelldichein auf der Switch mit jeweils eigenen Jump&Runs. Darüber hinaus hat Nintendo die Entwicklung von Metroid Prime 4 begonnen, ein Termin steht allerdings noch nicht fest.

Während der Show betonte Nintendo, dass man sich künftig auf Mehrspieler- und Wettkampftitel konzentrieren werde, da diese auf der Switch besonders gut funktionieren würden. Als Beispiele nannte der Hersteller Wettbewerbe zu "Splatoon 2" und "Pokémon Tekken DX", die auf der E3 stattfinden.

Update 9:10 Uhr: Informationen zu Pokémon Tekken DX und Fifa 18 ergänzt. (hag)