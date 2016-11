(Bild: Nintendo)

Nintendo will die Produktion der Wii U in Japan in Kürze einstellen. Mit Switch steht die Wachablösung der Konsole aber schon in den Startlöchern.

Auf seiner offiziellen Japan-Webseite kündigt Nintendo den baldigen Produktionsstopp der aktuellen Konsole Wii U an. Nachdem schon 2015 die Fertigung des 8-GB-Modells eingestellt wurde, folgt nun das verbliebene Modell mit 32 GB Speicher. Nintendo hatte schon in der Vergangenheit über derartiges informiert. Dennoch stritt das Unternehmen noch vor einer Woche Gerüchte über eine Einstellung der Produktion kategorisch ab.

Auch weiter im Handel zu finden

Gegenüber Kotaku teilte die Nintendos US-Abteilung nun mit, dass alle für den nordamerikanischen Markt gedachten Wii-U-Konsolen für das aktuelle Geschäftsjahr bereits an Handelspartner ausgeliefert wurden. Interessierte Spieler sollten Einzelhändler befragen, ob die Konsole noch verfügbar ist.

Der Erfolg der Wii U für Nintendo ist nicht mit früheren Konsolen des Herstellers vergleichbar. In vier Jahren konnte das Unternehmen gut 13 Millionen Wii U absetzen. Die Vorgängerkonsole Wii brachte es seit ihrem Release im Jahr 2006 auf 101 Millionen Einheiten. Und auch ältere Nintendo-Konsolen wie der GameCube oder das N64 konnten die Verkaufszahlen der Wii U mit knapp 22 Millionen beziehungsweise 33 Millionen Einheiten deutlich überflügeln.

Switch löst Wii U ab

Neben dem 3DS, der mit knapp 59 Millionen Einheiten ebenfalls gute Verkaufszahlen vorweisen kann, könnte sich auch die neue Nintendo-Konsole Switch wieder besser laufen. Die Mischung aus stationärer Konsole und Handheld soll im März 2017 in den Handel kommen. Details zu den Preisen der Hardware will Nintendo aber erst Mitte Januar bekannt geben.

Zu den Zugpferden für Switch gehört auch der Zelda-Ableger "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", der 2017 für die Wii U veröffentlicht werden soll. Gut möglich, dass Nintendo die alte Konsole im Rahmen eines Zelda-Bundles noch einmal gezielt bewirbt.

Heute unbeliebt, morgen Sammlerobjekt?

Auch wenn die Wii U nicht zu Nintendos bestverkauften Konsolen gehört, handelt es sich nicht um eine schlechte Hardware. Das Spiele-Lineup ist zwar recht übersichtlich, umfasst jedoch viele hochkarätige Spiele, die oft direkt von Nintendo entwickelt wurden. Und auch für Retro-Fans dürfte die Wii U in wenigen Jahren ein begehrtes Sammler-Objekt werden. Schon jetzt erzielen betagte Nintendo-Konsolen wie N64 oder SNES auf Ebay Höchstpreise. Mit der kürzlich veröffentlichten NES-Neuauflage Nintendo Classic Mini können Retro-Fans die größten Klassiker der 80er Jahre aber auch zeitgemäß per HDMI an den TV bringen.