Nintendo hat die populäre Action-RPG-Reihe in einer neuen Version für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Im Unterschied zu Super Mario Run setzt Fire Emblem Heroes auf wiederkehrende In-App-Käufe.

Nintendos Rollenspielserie Fire Emblem gibt ihr Debüt zeitgleich auf iOS und Android: Fire Emblem Heroes ist am Donnerstag sowohl im App Store als auch bei Google Play zu finden. Das rundenbasierte Rollenspiel wurde für die Touchscreen-Bedienung angepasst und beinhaltet eine neue Geschichte um den Kampf zwischen dem Königreich Askr und dem Emblanischen Imperium, wie Nintendo mitteilte.

Der Spieler kann dabei bereits bekannte Helden aus der Fire-Emblem-Reihe beschwören, die ihm bei der Verteidigung des Königreichs helfen sollen. In “kostenlosen, zügigen Updates” will Nintendo weitere Helden nachreichen.

Sphären für echtes Geld

Im Unterschied zu Super Mario Run setzt Fire Emblem Heroes auf das bei Smartphone-Spielen längst dominierende Free-to-Play-Modell: Die App lässt sich kostenlos herunterladen und spielen – für bestimmte Aktionen wie das Beschwören der Helden benötigt der Spieler aber “Sphären”. Diese gibt es als In-App-Kauf in einem integrierten Laden: 10 Sphären kosten beispielsweise 6 Euro, das 140-Sphären-Paket 75 Euro.

Bild 1 von 7 Nintendos Fire Emblem Heroes (7 Bilder) Nach dem ersten Start von Fire Emblem Heroes müssen weitere Inhalte nachgeladen werden – insgesamt kommen dabei rund 400 MByte zusammen.



Super Mario Run lässt sich durch einen Einmalkauf in Höhe von 10 Euro komplett freischalten, weitere Käufe sind nicht erforderlich. Laut Nintendo haben von den knapp 80 Millionen Downloads etwas mehr als 5 Prozent zum Kauf geführt – und so in den ersten Wochen einen Umsatz von gut 50 Millionen Dollar eingespielt. Die Spielefirma hatte auf einen höheren Anteil an Käufern gehofft. Nintendo will nun zwei bis drei Spiele für Mobilgeräte pro Jahr veröffentlichen, um den rückläufigen Umsätzen im Kerngeschäft zu entgegnen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Stete Internetverbindung vorausgesetzt

Ebenso wie Super Mario Run erfordert auch Fire Emblem Heroes eine ständige Internetverbindung. Ist der Nutzer offline, zeigt die App umgehend eine Fehlermeldung an. Möglicherweise können hier auch – ebenso wie bei Super Mario Run – Spielstände verlorengehen, wenn die Netzverbindung plötzlich mitten in einer Schlacht abbricht.