Nintendos Nostalgie-Bombe: Mario-Spiele werden neu für die Switch aufgelegt

Nintendo feiert den 35. Geburtstag von Mario mit mehreren Spiele-Neuauflagen für die Nintendo Switch. Die Sammlung "Super Mario 3D All-Stars" umfasst drei klassische Spiele um den Klempner-Helden: "Super Mario 64", "Super Mario Sunshine" und "Super Mario Galaxy". Alle drei Spiele kommen laut Nintendo in überarbeitete HD-Grafik.

Das Bundle verkauft Nintendo ab dem 18. September in seinem eShop für 60 Euro. Allerdings wird das Bundle nur vorübergehend verkauft: Es soll nur bis zum 31. März 2021 zum Verkauf bereitstehen. Danach wird es – so lässt es Nintendo aktuell aussehen – permanent aus dem Store verschwinden. Warum sich Nintendo für diesen eigenwilligen Schritt entschieden hat, ist unklar.

Wer "Super Mario 3D All-Stars" rechtzeitig kauft, hat das Spiel in der Bibliothek. Damit können Nutzer es auch nach dem Stichtag immer wieder herunterladen. Offen ist, ob es im Anschluss weitere Möglichkeiten geben wird, die Mario-Spiele zumindest einzeln für die Switch zu kaufen. Auf Nintendo Switch Online wird Nintendo zum 35. Geburtstag von Mario außerdem "Super Mario Bros. 35" anbieten – ein Jump'n'Run mit Battle-Royale-Modus.

Trailer zur Mario-Collection für die Switch (Quelle: Nintendo)

Game & Watch

Neben den drei Mario-Neuauflagen hat Nintendo auch eine Neuauflage seiner ersten Mobilkonsole vorgestellt: Die Game & Watch erscheint in einer überarbeiteten Version mit Farbbildschirm und Akku, der sich per USB-C aufladen lässt.

Die Neuauflage von Game & Watch hat ein Farbdisplay. (Bild: Nintendo)

Spielbar sind auf der Retro-Konsole drei Titel: "Super Mario Bros.", "Super Mario Bros.: The Lost Levels" und "Ball" in der Mario-Version. Außerdem kann das Gadget die Uhrzeit anzeigen – zum Release 1980 mag das tatsächlich praktisch gewesen sein. Die ursprünglichen "Game & Watch"-Konsolen kamen mit einem vorinstallierten Spiel in den Handel. Auf sie folgte der erste GameBoy, der wechselbare Module unterstützte.

Die Neuauflage von Game & Watch kommt am 13. November in den Handel. Den Preis nennt Nintendo noch nicht.

(dahe)