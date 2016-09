(Bild: Nissan)

Wem es mit den autonomen Autos zu lange dauert, der kann sich bald schon mal von einem (teil-)autonomen Stuhl herumfahren lassen. Große Bewegungsfreiheit wird der zwar nicht genießen, aber zumindest das Warten in der Schlange soll er angenehmer machen.

Vor dem Apple Store auf das iPhone 8 zu warten soll angenehm werden. Denn wenn es nach Nissan geht, sollen uns bald autonome Stühle durch Warteschlangen fahren und in Museen kutschieren. Und auch wenn der ProPilot Chair vor allem als Werbung für teilautonome Autos gedacht ist, sollen die ersten Japaner bald darauf sitzen. Japanische Restaurants sollen sich jetzt bei Nissan melden, um ihren Gästen die autonome Stuhlschlange 2017 anbieten zu können.

Der ProPilot Chair von Nissan ist angeblich ein Nebenprodukt der Forschungen an autonomen Autos. Er folgt automatisch dem vorherigen Stuhl auf einem vorgegeben Pfad. Für Nissan ist er eine Weiterentwicklung des "selbstparkenden Stuhls" von Anfang des Jahres. Der räumte sich selbst aus dem Weg und das Großraumbüro damit in Windeseile auf. Mal sehen, was den japanischen Ingenieuren noch so einfällt: Das Ende des profanen und unbewegten Stuhls jedenfalls scheint eingeläutet.



Der Stuhl in Aktion

