(Bild: Apple / Hermès)

Das Luxusmodehaus ist schon seit längerem Partner von Apple und bringt nun ein exklusives neues Armband für die Computeruhr des Konzerns – zu einem entsprechenden Preis.

Wie die französische Ausgabe der Modezeitschrift Vogue schreibt, ist seit dieser Woche ein neues exklusives Apple-Watch-Armband von Hermès zu haben. Die Pariser Luxusmarke kooperiert mit dem iPhone-Produzenten schon seit dem vergangenen Jahr im Rahmen der Apple-Watch-Hermès-Serie. Diese wurde erst kürzlich modernisiert.

Das neue Armband stammt vom Gestalter Robert Dallet und basiert auf dem Single-Tour-Design von Hermès. Die Grundlage bildet also ein klassisches Lederarmband. Die "Equateur Tatoutage" genannte Optik zeigt eine bunte Wildkatze in einem schwarz-weißen Urwald. Die Standardausführungen der Single-Tour-Armbänder sind dagegen in einer einheitlichen Farbgebung gehalten.

Laut Vogue wollen Apple und Hermès für das neue Armband schlappe 419 Euro sehen – das sind 70 Euro mehr, als man normalerweise für das Standardarmband der Nobelmarke zahlt. Angeboten wird der Armschmuck zunächst nur in den Geschäften von Hermès, nicht online. Die Stückzahl ist limitiert.

Apple hatte sich zuletzt bei der Apple Watch Series 2 aus dem echten Luxusgeschäft zurückgezogen. Seither gibt es von dem Konzern auch keine 10.000 Euro teuren Golduhren mehr. (bsc)