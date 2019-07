Gentechnik: Noch ein CRISPR-Baby?

Nach den Zwillingen Nana und Lulu könnte ein drittes chinesisches Baby geboren worden sein, dessen Erbgut der umstrittene Forscher He Jiankui mit der CRISPR-Geneditiertechnik verändert hat. Das schreibt Technology Review online in „Drittes CRISPR-Baby in China geboren?“. Diese zweite Schwangerschaft mit einem CRISPR-Baby hatte He auf derselben Konferenz im November 2018 in Hongkong bekannt gegeben, auf der er auch Ergebnisse über die Zwillinge präsentiert hatte.

Der Arzt William Hurlbut, der als Ethiker an der Stanford University in Kalifornien arbeitet und seit 2017 regelmäßig mit He in Verbindung stand, weiß, an welchem ​​Tag das dritte Baby gezeugt wurde. Er will das Datum jedoch nicht öffentlich machen, da dann das Risiko bestünde, dass die Information die Identität der Eltern und des Kindes preisgibt. Nur so viel verriet er Anfang Juli: „Was ich sagen kann, ist, dass eine normale Schwangerschaft 38 bis 42 Wochen dauert und diese nun ziemlich in der Mitte davon liegt“, sagte Hurlbut gegenüber Technology Review.

Jetzt rätseln CRISPR-Experten, ob die chinesische Regierung das dritte CRISPR-Baby jemals offiziell bestätigen wird. Zwar hat etwa Rosario Isasi, Bioethikerin an der Universität von Miami, die chinesischen Wissenschaftsführer dazu ermutigt, „eine Erklärung abzugeben und Schadensbegrenzung zu betreiben“. Die Regierung möchte jedoch möglicherweise nicht mehr auf sich aufmerksam machen, und Experten in China zögern, Hes Experiment in überwachten Social-Media-Netzwerken wie WeChat zu diskutieren. „Die Regierung ist sich sämtlicher Übertretungen sehr klar bewusst. Sie haben das Tiananmen-Jubiläum, sie haben die Proteste in Hongkong und sie haben die CRISPR-Babys“, sagt Isasi.

(vsz)