(Bild: Facebook)

Video-Chats im Facebook Messenger können nun mit mehr Masken, animierten Emojis und Filtern versehen werden.

Beim neuesten Update für seinen Messenger hat sich Facebook erneut bei Snapchat bedient und spendiert der App in dieser Woche mehrere neue Videochat-Funktionen für Einzel- und Gruppenchats. So stehen im Videochat ab sofort noch mehr animierte Masken zur Verfügung, die die Chat-Teilnehmer beispielsweise mit Hasenohren oder einem Blumenkranz aufhübschen. Wie beim großen Vorbild Snapchat reagieren einige Masken auf bestimmte Gesten oder Gesichtsausdrücke. So taucht bei der Hasenmaske beispielsweise eine Möhre auf, sobald der Nutzer den Mund öffnet.

Animierte Emojis und Farbfilter

Ganz wie bei Snapchat kann das eigene Porträt im Videochat nun auch mit einem Farbfilter versehen werden. Zur Auswahl stehen hier mehr oder weniger starke Effekt wie zum Beispiel Sepia oder Schwarz-Weiß. Ebenfalls neu im Facebook Messenger sind animierte Emojis, die zusammen mit den Masken und den Farbfiltern in Form eines Icons am unteren Bildschirmrand im Videochat zu finden sind.

Mit einem Fingertipp auf das Daumen-hoch-Symbol öffnet der Messenger eine Leiste mit fünf Emojis, die Liebe, Lachen, Erstaunen, Wut oder Trauer zum Ausdruck bringen sollen. Jeder der Emojis erkennt das Gesicht des Nutzers und umrahmt es mit einer passenden Animation. Die Animationen fallen außerdem unterschiedlich aus, je nachdem, ob die Front- oder Rückseiten-Kamera des Smartphones im Chat benutzt wird.

Screenshot-Funktion für Videochats

Unter den neuen Icons am unteren Bildschirmrand im Videochat findet sich nun außerdem ein Kamera-Symbol. Darüber können Screenshots im Videochat aufgenommen werden. Die Bilder landen anschließend in der Camera-Roll und können von dort aus bei Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken geteilt werden. (mho)